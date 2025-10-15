Lotería de Nueva Jersey en vivo: resultados y ganadores del martes 14 de octubre de 2025

La Lotería de Nueva Jersey es una de las más populares en el estado, con muchas modalidades de juego que otorgan a los participantes la posibilidad de conseguir premios millonarios. Si quieres participar en sus sorteos o simplemente deseas estar al tanto de los últimos resultados de sorteos como Pick-3, Pick-4, Cash4Life o Cash5, sigue leyendo para recibir más información.

Consulta más abajo la combinación ganadora de hoy martes, 14 de octubre de 2025 de la lotería de Nueva Jersey. Ahora mismo, te proporcionamos los últimos resultados de los últimos sorteos:

Números ganadores de Pick-3 del martes 14 de octubre

Combinación mediodía: 05 02 05 09

Combinación noche: 09 02 07 09

Números ganadores de Pick-4 del martes 14 de octubre

Combinación mediodía: 09 06 00 06 09

Combinación noche: 03 03 08 07 09

Números ganadores de Cash4Life del martes 14 de octubre

Los números ganadores son: 25 32 42 47 57

Cash Ball: 04

Números ganadores de Jersey Cash-5 del martes 14 de octubre

Los números ganadores son: 05 13 16 41 42 B-13

Multiplicador: 3

Bote acumulado: $1,074,000

¿A qué hora se celebran los sorteos de Lotería de Nueva Jersey?

Los sorteos de Lotería de Nueva Jersey se juegan con distinta frecuencia según el juego. Se celebran de lunes a domingo y algunos de ellos dos veces al día, en horario de mediodía y tarde/noche, como Pick-3 y Pick-4.

Únicamente existe una excepción para el sorteo Pick-6 y es que solo se celebra los lunes y los jueves.

PICK-3 y PICK-4: ¿Cómo jugar y a qué hora son?

Tanto Pick-3 como Pick-4 son dos sorteos de lotería de Nueva Jersey que consisten en elegir números del 0 al 9. En el caso de Pick-3, se seleccionan tres números y en Pick-4, cuatro. Cada jugador puede escoger los números que quiera o escoger la opción de “Quick Pick” para que se generen al azar y evitar la indecisión.

Jugando a Pick-3, tienes la opción de repetir números y el orden de los mismos no afecta al premio, mientras que en Pick-4 el orden de los números seleccionados sí importa. Por lo tanto, para ganar el premio, debes acertar los cuatro números en el orden exacto en el que fueron sorteados.

Tanto uno como el otro tienen un sorteo al mediodía (a las 12:59 PM ET) y otro a la tarde/noche (a las 7:57 PM ET).

JERSEY CASH 5 | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de Jersey Cash 5, o también conocido como Cash5, se efectúa todos los días a las 9:00 PM de Nueva Jersey. Particularmente, Jersey Cash 5, solo se juega una vez.

Para jugar a Jersey Cash 5 debes seleccionar cinco números del 1 al 43. Si aciertas los cinco números principales, ganarás el gran premio.

CASH4LIFE: ¿En qué consiste y cuándo da resultados?

En el caso de Cash 4 Life, su mecánica consiste en elegir cinco números principales del 1 al 60 y un número adicional (el “Cash Ball”) situado entre el 1 y el 4. El objetivo es acertar estos números y tendrás de premio $1,000 dólares al día hasta el resto de tu vida.

Al Igual que Jersey Cash 5, los sorteos son a las 9:00 PM de la tarde (ET) y brindan la posibilidad de recibir dinero a diario a los afortunados.

PICK-6: ¿Cómo jugar y qué premios ofrece?

De manera similar a Pick-3 y Pick-4, como se menciona arriba, está Pick-6, otro juego de selección de números. En concreto, cada jugador escoge seis números del 1 al 49 y el objetivo es acertarlos en el mismo orden en que fueron seleccionados. Si tras el sorteo tu boleto coincide en dicho orden, ganarás el premio mayor del juego.

Además del premio mayor, este juego también ofrece premios secundarios para aquellos jugadores que acierten cinco, cuatro o tres números en el orden correcto.

¿Cuándo se sortea Pick-6? Se celebran dos días a la semana, lunes y jueves, a las 10:57 PM de Nueva Jersey. Después tiene una opción de Double Play con un coste extra que permite repetir jugada.

