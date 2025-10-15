Trump renueva amenazas contra Nueva York por avance de “comunista” Mamdani en lucha por alcaldía

Mientras la gobernadora Kathy Hochul compartió escenario ayer con Zohran Mamdani por primera vez en su campaña por la alcaldía de Nueva York, el mandatario Donald Trump ratificó sus amenazas contra su región natal, llamándolo “comunista”.

“Hemos hablado mucho sobre la asequibilidad. Y quiero agradecer a la asambleísta Zohran Mamdani por destacar especialmente lo difícil que es para las familias que luchan en esta ciudad”, dijo Hochul.

En tanto, Trump redobló sus amenazas de retener fondos federales a Nueva York si Mamdani gana la alcaldía. “No sería generoso con un comunista, alguien que va a tomar el dinero y tirarlo por la ventana, porque estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares. Y no vamos a permitir que alguien llegue al cargo y malgaste el dinero de los contribuyentes de este país. No vamos a permitir que eso suceda”, afirmó el líder republicano, nativo de Queens (NYC).

Poco a poco, Mamdani ha ido acumulando el apoyo de casi todos los principales políticos demócratas de Nueva York, incluyendo la Fiscal General, Letitia James, mientras se mantiene sólido en las encuestas de cara a las elecciones que comenzarán con voto anticipado el 25 de octubre.

Hochul declaró a la prensa el martes que rechazaba las reiteradas amenazas de Trump y que apoya a Mamdani, a pesar de ciertas diferencias filosóficas. “Ha generado una energía en todo el mundo para centrarse en lo que hará que la ciudad de Nueva York sea aún más excepcional, es decir, hacerla más asequible”, declaró la gobernadora.

En rechazo, el ex gobernador Andrew Cuomo, quien compite como candidato independiente tras perder las primarias en junio, sugirió que la gobernadora Hochul apoya a Mamdani por temor a los políticos de extrema izquierda. Irónicamente, Hochul llegó al cargo en 2021 tras la renuncia de Cuomo, de quien era vice gobernadora.

“Son formidables y atemorizan a los demócratas en una primaria. Así que los demócratas tienen que decidir: ¿quiero intentar llegar a un acuerdo con DSA (Socialistas Demócratas de América) para que no intenten ganarme en las primarias? ¿Intento oponerme a la DSA y que cada uno tome su propia decisión política?”, declaró Cuomo.

Cuomo, Mamdami y el republicano Curtis Sliwa participarán mañana de 7 a 9 p.m. en un debate por la alcaldía organizado por los canales NBC 4 New York/WNBC y Telemundo 47/WNJU, y la revista POLITICO. Detalles aquí.