USCIS anuncia que el permiso de viaje para inmigrantes aumenta a $1,000 dólares

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) comenzará a aplicar el nuevo costo de permiso de permanencia temporal, conocido como ‘parole’, que sirve también como permiso de viaje para ciertos inmigrantes a partir del 16 de octubre.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó una notificación en el Registro Federal para implementar la tarifa aprobada por el Congreso bajo la Ley de Reconciliación H.R. 1 y que se ajustará de acuerdo a la inflación.

“La tarifa para el año fiscal 2025 es de $1,000 y está sujeta a ajustes anuales por inflación”, recordó USCIS en un comunicado de prensa. “Usted debe pagar esta tarifa cuando se le otorgue el permiso de permanencia temporal en Estados Unidos, a menos que cualifique para una excepción”.

USCIS aclaró que cobrará la tarifa si la persona está físicamente en Estados Unidos, pero el costo se cubrirá cuando el inmigrante reciba notificación por parte de USCIS de que su caso será aprobado.

El costo deberá cubrirse en cada ocasión que las autoridades migratorias renueven el permiso.

USCIS insistió a las personas que realizan trámites con el Formulario I-131 o Solicitud de Documentos de Viaje, Documentos de Permisos de Permanencia Temporal, Registros de Entrada/Salida, en que no deben pagar el proceso, ya que se cobrará sólo cuando se notifique que será aprobado.

“Si determinamos que podemos aprobar su solicitud de permiso de permanencia temporal o la renovación del permiso de permanencia temporal, y se requiere el pago de la tarifa de inmigración para el permiso de permanencia temporal, le notificaremos que debe pagar esta tarifa antes de que podamos aprobar su solicitud”, indicó USCIS. “La notificación incluirá las instrucciones de pago y una fecha límite”.

Aunque haya intención de aprobación del permiso, la agencia migratoria aclaró que no se otorgará el ‘parole’ a menos que se cubra la tarifa correspondiente, el cual debe realizarse en el plazo que será notificado.

USCIS continúa su trabajo aunque haya cierre del gobierno, aclaró la agencia federal en el comunicado de prensa: “Nuestro trabajo crucial no se detiene durante el cierre gubernamental causado por los demócratas. Nos mantenemos firmes en salvaguardar nuestro país al proteger la inmigración legal”.

