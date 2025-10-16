Cristiano Ronaldo superó por más del doble a Messi como el jugador mejor pagado del mundo en 2025

A sus 40 años, Cristiano Ronaldo no da indicios de que vaya a dejar las portadas deportivas en ningún momento del corto plazo. El delantero portugués, que recientemente se convirtió en el máximo anotador en la historia de las Eliminatorias de la FIFA.

Y también vuelve a encabezar por sexta vez en los últimos 10 años el listado de los futbolistas mejor pagados del mundo que elabora Forbes.

Y lo hace, como nos tiene acostumbrados, a lo grande. La estrella acaba de renovar por dos años su contrato con el club árabe Al Nassr y se espera que obtenga $280 millones en ganancias esta temporada, según publicó Forbes este jueves.

Cristiano Ronaldo leads a group of ten footballers collectively earning $945 million this season, but as the sun sets on his legendary career, two young stars are stepping into the spotlight.



— Forbes (@Forbes) October 16, 2025

La mayoría, unos 230 millones, llegarían de manos de la institución de la Saudi Pro League, a lo que habría que sumarle otros $50 millones de dólares de marcas como Nike, Binance y Herbalife.

Messi en segundo lugar

El némesis de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ocupa ese segundo asiento, con ganancias proyectadas en $130 millones de dólares (la mayoría provenientes de marcas y patrocinios).

El delantero argentino, campeón del mundo en 2022, tiene un vínculo con el Inter Miami de la MLS hasta diciembre de este año, aunque algunos medios reportan que ya hay una extensión acordada de palabra. Nada es oficial, y, de hecho, la gloria albiceleste de 38 años le puso algo de duda a su futuro a largo plazo en el fútbol tras las Eliminatorias Sudamericanas que culminaron en septiembre.

La liga árabe vuelve a ser protagonista para cerrar el podio de Forbes. Karim Benzema, exestrella del Real Madrid y hoy futbolista del Al Ittihad, tiene una proyección de ganancias de $104 millones de dólares para la actual temporada, siendo casi en su totalidad correspondientes a su salario. Al igual que Messi y Cristiano, es otro futbolista que está en el epílogo de su carrera a los 37 años.

Lamine Yamal ingresó al Top Ten

El Top 5 lo completan otro francés, el delantero del Real Madrid Kylian Mbappé, y el rompe redes noruego, Erling Haaland, con $95 millones de dólares y $80 millones de dólares, respectivamente.

Vinícius Jr. ($60 millones de dólares), Mohamed Salah ($55 millones de dólares), Sadio Mané ($54 millones de dólares), Jude Bellingham ($44 millones de dólares) y Lamine Yamal ($43 millones de dólares) siguen en el listado.

Se trata de una nómina en la que prácticamente desapareció Neymar. El astro brasileño, que en la temporada pasada se esperaba que ganara más de $100 millones de dólares antes de su intempestivo traspaso desde el Al Hilal de Arabia Saudita al Santos de Brasil, solo ganaría $38 millones de dólares en la 2025/2026, en su mayoría proveniente de acuerdo de patrocinio y otras sociedades comerciales, según Forbes.

