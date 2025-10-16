Intento de asesinato captado en video: disparan contra el futbolista ecuatoriano Bryan Angulo

La violencia en Ecuador ha vuelto a hacer de las suyas. Este jueves el futbolista Bryan ‘Cuco’ Angulo fue baleado en plena calle mientras se dirigía a entrenar con la Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo.

El atentado fue captado en cámara y se aprecia como el delantero de 29 años fue atacado antes de ingresar a las instalaciones del club en compañía de algunos compañeros. En el video se aprecia como sujetos no identificados a bordo de una bicicleta dispararon contra el exjugador de Cruz Azul en la Liga MX.

Así fue el momento del ataque armado al jugador de fútbol Bryan el Cuco Ángulo, jugador de la Liga de Portoviejo en Manabí.

Esto sucedió cuando se dirigía a entrenar, uno de los sicarios fue detenido. pic.twitter.com/SP0U0YrCMq — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) October 16, 2025

Angulo fue herido por un proyectil en una de sus piernas y tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital cercano. Actualmente, su estado de salud es estable y fuera de peligro, según informó el club en un comunicado.

En el escrito también denunciaron que varios de sus jugadores recibieron amenazas previas al partido de Ascenso Nacional frente a Búhos ULVR, programado para este viernes.

“Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo informa a la opinión pública, medios de comunicación y afición en general que, lamentablemente, el jugador Bryan Angulo Tenorio ha sufrido un atentado contra su vida”, iniciaron.

“Gracias a la oportuna atención médica y al apoyo de sus compañeros, podemos confirmar que su estado de salud es estable. Asimismo, comunicamos que varios de nuestros jugadores han recibido amenazas relacionadas con el compromiso deportivo programado para este viernes 17 de octubre de 2025, frente al club Búhos ULVR”, denunciaron.

En este sentido, el equipo convocó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Asociación de Fútbol de Manabí, a garantizar las medidas de seguridad adecuadas para que el partido pueda disputarse sin incidentes.

Posterior al ataque, la Policía Nacional de Ecuador informó que los dos presuntos responsables fueron detenidos. Las autoridades adelantan una investigación al respecto.

En las redes sociales circulan videos de algunos jugadores y ciudadanos que ayudaron a los oficiales a capturar a los presuntos responsables.

Manabí, así fue trasladado el sicario que fue capturado por realizar el ataque armado contra el jugador de la Liga de Portoviejo, Bryan Angulo . pic.twitter.com/duAP2KI64Z — We News (@wenewsec) October 16, 2025

Violencia y muerte en el fútbol de Ecuador

El pasado mes de septiembre la violencia en Ecuador cobró la vida de cuatro futbolistas en distintos puntos del país. El 10 de septiembre, un ataque armado en un hostal de Manta dejó dos futbolistas muertos: Maicol Valencia, de 25 años, y Leandro Yépez, de 33.

Ambos eran jugadores del club Exapromo Costa, de la segunda categoría. Según el club, los deportistas fueron víctimas colaterales de un atentado que no estaba dirigido a ellos. Yépez falleció dos días después en el hospital debido a las heridas.

Días después fue asesinado Jonathan ‘Speedy’ González del equipo 22 de Julio de la segunda división de Ecuador. El jugador perdió la vida tras un ataque armado a su domicilio.

De acuerdo a la Policía, González fue acribillado a disparos dentro de su domicilio, ubicado en un sector denominado Vista al Mar, de la ciudad de Esmeraldas. En el ataque murió su amigo y cuñado Darío Batalla Quiñones, quien también era futbolista.

Desde noviembre desde 2024, los futbolistas ecuatorianos han comenzado a sufrir la violencia en el país. A finales de ese año, en la Ciudad de Esmeraldas, secuestraron al defensor Pedro Pablo Perlaza. Tras varios días privado de libertad, un operativo policial logró su rescate.

En enero, balearon a Richard Mina, campeón con la Liga de Quito, en medio de las festividades que se celebraba junto a su familia. Dos meses después, la esposa e hijo del futbolista de Emelec, Jackson Rodríguez, fueron secuestrados en Guayaquil.

Ecuador está viviendo una ola de violencia debido a las bandas criminales ligadas al narcotráfico que se están peleando por el territorio, las rutas y el poder. Estas mafias usan extorsión, sicariato y amenazas como parte de su guerra.

Algunos futbolistas han sido víctimas porque viven en zonas controladas por estas bandas, o porque sin querer se cruzan con sus conflictos.



Sigue leyendo:

· Futbolista ecuatoriano Richard Mina, campeón con Liga de Quito, fue baleado en Guayaquil

· Alarma en el fútbol ecuatoriano: secuestran a la esposa e hijo del jugador Jackson Rodríguez

· El presidente de Ecuador salió ileso luego de ser atacado por manifestantes