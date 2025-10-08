El presidente de Ecuador salió ileso luego de ser atacado por manifestantes

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, resultó ileso tras sufrir un ataque por parte de una multitud que lo esperaba a su paso hacia la provincia de Cañar. Las personas arrojaron piedras al vehículo en donde viajaba y según algunos medios informaron que también detonaron armas de fuego.

En un comunicado de la Presidencia de Ecuador señalaron que el presidente Noboa viajaba en un convoy hacía Cañar, al sur del país para cumplir con la entrega de una obra de alcantarillado en la comunidad de Sigsihuayco y la supervisión de una planta de aguas residuales.

“No lograron frenar su compromiso”

“Durante el trayecto, la caravana presidencial fue atacada por personas violentas que intentaron impedir su llegada. Sin embargo, no lograron frenar su compromiso con la ciudadanía. El Jefe de Estado arribó a Cañar y cumplió con todas las actividades previstas, reafirmando su determinación de llevar soluciones concretas a las comunidades”, compartió la presidencia en un comunicado.

El mandatario publicó en las redes sociales del Gobierno, el momento justo cuando su vehículo es atacado por las personas que lanzaban rocas.

A pesar del ataque de un grupo a la caravana presidencial en Cañar, que se dirigía a anunciar la construcción de la planta de tratamiento en la provincia por USD 4.5 millones que beneficiará a 26.000 habitantes, a entregar el sistema de alcantarillado de Sigsihuayco de USD… pic.twitter.com/VJQIymtjwf — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) October 7, 2025

“Aparecieron 500 personas y le estuvieron lanzando piedras (a la caravana), y obviamente también hay signos de bala en el carro del presidente”, dijo la Ministra de Energía y Minas, Inés Manzano a la prensa local, reportó el diario SinEmbargo.

El conductor esquivó los ataques y el presidente Noboa resultó ileso del incidente. Hasta el momento, no reportaron si alguna persona tuvo heridas.

“Obedeciendo órdenes de radicalización, atacaron una caravana presidencial en la que viajaban civiles. Intentaron impedir, por la fuerza, la entrega de una obra destinada a mejorar la vida de una comunidad“, publicaron en redes sociales junto a fotografías del atentado.

Cinco personas procesadas por terrorismo

Manzano compartió que después de una investigación, cinco personas fueron arrestadas como presuntos responsables del atentado contra el presidente. Los detenidos “serán procesados por terrorismo e intento de asesinato”.

“Disparar contra el vehículo del presidente, lanzar piedras, dañar propiedad estatal, eso es simplemente criminal. No lo permitiremos”, declaró Manzano.

Protestas con bloqueos

Desde el 22 de setiembre, en el país se han desatado protestas con bloqueo de vías en varias provincias por parte de la mayor organización de pueblos originarios del país (Conaie), en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, cuyo precio subió de 1,80 a 2,80 dólares el galón.

Estas manifestaciones han dejado hasta el momento, un indígena fallecido por impactos de balas y unos 150 heridos entre civiles, militares y policías, además de un centenar de detenidos, según cifras oficiales y de organizaciones de derechos humanos.

