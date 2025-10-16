Lotería de Nueva Jersey en vivo: resultados y ganadores del miércoles 15 de octubre de 2025

La Lotería de Nueva Jersey es una de las más jugadas en el estado, con muchas modalidades de juego que otorgan a los participantes la posibilidad de conseguir premios millonarios. Si te gustaría participar en sus sorteos o sencillamente quieres estar informado de los últimos resultados de sorteos como Pick-3, Pick-4, Cash4Life o Cash5, continúa para obtener más información.

Consulta más abajo la combinación ganadora de hoy miércoles, 15 de octubre de 2025 de la lotería de Nueva Jersey. Ahora mismo, te proporcionamos los últimos resultados de los últimos sorteos:

Números ganadores de Pick-3 del miércoles 15 de octubre

Combinación mediodía: 02 00 06 01

Combinación noche: 02 09 09 01

Números ganadores de Pick-4 del miércoles 15 de octubre

Combinación mediodía: 01 07 05 01 01

Combinación noche: 01 00 00 03 01

Números ganadores de Cash4Life del miércoles 15 de octubre

Los números ganadores son: 02 24 27 36 51

Cash Ball: 03

Números ganadores de Jersey Cash-5 del miércoles 15 de octubre

Los números ganadores son: 12 27 36 37 44 B-44

Multiplicador: 3

Bote acumulado: $1,371,000

¿A qué hora inician los sorteos de Lotería de Nueva Jersey?

Los sorteos de Lotería de Nueva Jersey se juegan con distinta frecuencia según el juego. Se celebran de lunes a domingo y algunos de ellos dos veces al día, en horario de mediodía y tarde/noche, como Pick-3 y Pick-4.

Solamente hay una excepción para el sorteo Pick-6 y es que solamente se celebra los lunes y los jueves.

PICK-3 y PICK-4: ¿Cómo jugar y a qué hora son?

Tanto Pick-3 como Pick-4 son dos sorteos de lotería de Nueva Jersey que se basan en la selección de números del 0 al 9. En el caso de Pick-3, se escogen tres números y en Pick-4, cuatro. Cada participante puede escoger los números que quiera o marcar la opción de “Quick Pick” para que se generen al azar y dejarlo todo en manos de la suerte.

Jugando a Pick-3, tienes la opción de repetir números y el orden de los mismos no afecta al premio, mientras que en Pick-4 el orden de los números seleccionados sí importa. Por lo tanto, para ganar el premio, debes lograr acertar los cuatro números en el orden exacto en el que salieron.

Tanto uno como el otro tienen un sorteo al mediodía (a las 12:59 PM ET) y otro a la tarde/noche (a las 7:57 PM ET).

JERSEY CASH 5 | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de Jersey Cash 5, o también conocido como Cash5, se celebra también a diario a las 9:00 PM de Nueva Jersey. A diferencia de los anteriores, solo se celebra una vez.

Para jugar a Jersey Cash 5 debes elegir cinco números del 1 al 43. Si aciertas los cinco números principales, tendrás el gran premio.

CASH4LIFE: ¿En qué consiste y cuándo da resultados?

Para jugar a Cash 4 Life, su mecánica consiste en escoger cinco números principales del 1 al 60 y un número adicional (el “Cash Ball”) situado entre el 1 y el 4. El objetivo es acertar los números y su premio es $1,000 dólares al día hasta el resto de tu vida.

Al Igual que Jersey Cash 5, los sorteos comienzan a las 9:00 PM de la tarde (ET) y proporcionan la posibilidad de recibir dinero a diario a los afortunados.

PICK-6: ¿Cómo jugar y qué premios ofrece?

De manera similar a Pick-3 y Pick-4, como mencionábamos arriba, está Pick-6, otro juego de selección de números. En concreto, cada jugador selecciona seis números del 1 al 49 y el objetivo es acertarlos en el orden exacto en que fueron seleccionados. Si tras el sorteo tu boleto coincide en dicho orden, ganarás el premio mayor del juego.

Además de este premio, Pick-6 también entrega premios secundarios para aquellos jugadores que acierten cinco, cuatro o tres números en el orden correcto.

¿Cuándo son sus sorteos? Se celebran dos días a la semana, lunes y jueves, a las 10:57 PM de Nueva Jersey. Después tiene una opción de Double Play con un coste extra que permite repetir jugada.

Otros resultados de la Lotería