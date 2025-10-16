MLB: Dodgers ponen en jaque a Brewers y quedan a una victoria de volver a la Serie Mundial

Los Ángeles Dodgers vencieron 3-1 a los Milwaukee Brewers para tomar una ventaja de 3-0 en su Serie de Campeonato de la Liga Nacional y quedar a un triunfo de ir a su segunda Serie Mundial seguida.

Los Ángeles se acercó a una victoria de convertirse en el primer campeón defensor en llegar a la Serie Mundial desde los Phillies de Filadelfia de 2009. Ningún equipo ha ganado títulos consecutivos desde que los Yankees de Nueva York de 1998-2000 ganaron tres seguidos.

Los equipos que toman una ventaja de 3-0 en una serie de postemporada al mejor de siete juegos han ganado en un asombroso 40 de 41 casos (97.6%), incluidos 31 barridas. Famosamente, el único equipo que logró remontar después de perder los primeros tres juegos fue los Boston Red Sox contra los New York Yankees en la SCLA del 2004.

Otro juego cerrado a favor de Dodgers

Después de que tres de los primeros cuatro bateadores de los Dodgers llegaron a base contra el abridor Aaron Ashby, incluyendo a Shohei Ohtani, quien bateó un triple, y Mookie Betts, quien conectó un doble para llevar a Ohtani al plato, el manager de los Cerveceros, Pat Murphy, sustituyó a Ashby por Misiorowski. Los resultados fueron inmediatos; Misiorowski ponchó a los dos primeros bateadores que enfrentó para dejar a un par de corredores en base, y retiró a 15 de sus primeros 16 bateadores.

Pero los Dodgers se mantuvieron fieles a su estilo implacable, finalmente rompiendo el empate con un sencillo, un boleto y un sencillo remolcador de Tommy Edman para tomar la delantera en el sexto. Dos bateadores después, el relevista dominicano Abner Uribe cometió un error al intentar hacer una atrapada, permitiendo que anotara otra carrera.

Los Cerveceros nunca se recuperaron. A pesar de presionar temprano al abridor de los Dodgers, Tyler Glasnow, anotando una carrera contra él en el segundo inning y sacándolo del juego en el sexto, Milwaukee no pudo generar más ofensiva. Los Dodgers les han limitado a una sola carrera en cada uno de los primeros tres juegos de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Ohtani abridor del cuarto juego

Los Brewers buscarán hacer más daño en el juego 4 el viernes, en el que el colombiano veterano José Quintana probablemente lanzara profundo en el juego frente a Ohtani.

Pero enfrentan un desafío significativo solo para forzar que la serie regrese a Milwaukee, y mucho menos para remontar y ganarla. Para empeorar los problemas de Milwaukee, el jardinero venezolano Jackson Chourio se vio obligado a abandonar el Juego 3 en la séptima entrada debido a lo que parecía ser una recaída de una lesión en el muslo derecho.

En siete ocasiones anteriores en las que un equipo tomó una ventaja de 3-0 en una serie al mejor de siete contra un oponente que tuvo el mejor récord de temporada regular de Grandes Ligas, la serie terminó en barrida en cada una de las siete veces.

