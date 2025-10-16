Nueva unidad especial del NYPD hará la vida imposible a perpetradores de violencia doméstica

Al conmemorar el Mes de la Concientización sobre la Violencia Doméstica, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) lanza una medida pionera en todo el país: la creación de una unidad especializada en brindar apoyo a las víctimas de violencia doméstica, la cual dispondrá con 450 oficiales con mucha experiencia en investigar una de las incidencias más atendidas por las autoridades en la Gran Manzana.

La nueva Unidad de Violencia Doméstica (DVU) permitirá a la Uniformada mejorar la forma en que investiga estos hechos, a la vez que fortalece el apoyo a las sobrevivientes. El despliegue completo comenzará la próxima semana y estará disponible en los cinco condados.

Este anuncio lamentablemente coincide con el aumento de los incidentes de violencia doméstica en todo el país. La gran proporción de este tipo de agresiones, que pueden terminar en fatalidades sangrientas, se ubican en vecindarios hispanos de Manhattan y comunidades de color de El Bronx, Brooklyn y Queens, definidas por los altos niveles de desempleo y pobreza.

Desde la pandemia de COVID-19, casi el 40% de las agresiones graves en la ciudad de Nueva York están relacionadas con este tipo de agresiones en el seno de los hogares.

Un perpetrador de violencia doméstica es quien agrede física, psicológica o sexualmente a otra persona dentro del ámbito familiar o de pareja.

“Este es un enfoque centrado en la persona sobreviviente, enfocado en su seguridad, en eliminar a los depredadores violentos de nuestras comunidades y en prevenir el próximo incidente antes de que sea demasiado tarde”, informó la comisionada de NYPD, Jessica Tish.

Oficiales especializados

Nuevos oficiales y detectives especializados en violencia doméstica serán reasignados de la Oficina de Servicios de Patrulla y la Oficina de Vivienda a la Oficina de Detectives, donde dirigirán este tipo de investigaciones de principio a fin.

Anteriormente, se asignaba a agentes de comisaría y de vivienda, así como a detectives de las brigadas locales de comisaría, para trabajar estas incidencias, lo que resultaba en la duplicación de tareas en múltiples momentos.

Gracias a este enfoque, se agilizará la gestión de casos de violencia doméstica: los investigadores de la DVU asumirán una mayor responsabilidad en cada caso y las sobrevivientes se beneficiarán de un apoyo constante, investigaciones eficientes y resultados.

NYPD también está implementando dos nuevos roles, para apoyar las mejores prácticas y la capacitación: un asesor legal especializado en este tipo de agresiones y un director de prevención e intervención.

Los asesores legales especializados trabajarán con los cinco fiscales de distrito de la ciudad para priorizar las necesidades de las sobrevivientes y desarrollar casos y procesos judiciales exitosos.

Posteriormente, los directores de prevención e intervención en violencia doméstica formalizarán y ampliarán los programas de capacitación para los oficiales de policía que interactúan con sobrevivientes y agresores.

Tras los depredadores

Para facilitar las detenciones, el NYPD también establecerá Equipos de Investigación de Delitos Menores de Violencia Doméstica («I-Card»), compuestos por ocho sargentos y 40 detectives y oficiales de policía, para localizar y detener a sospechosos buscados por este tipo de delitos.

Esta crucial táctica de intervención reconoce la compleja dinámica de los incidentes de violencia doméstica y brinda ayuda a las personas que causan daño, a la vez que protege a las sobrevivientes y sus familias.

“Se trata de uno de los delitos más comunes en Nueva York y en el país, la violencia de pareja y la violencia doméstica exigen soluciones innovadoras e integrales. Con esta unidad se garantiza seguir formando a investigadores, mantener a los sobrevivientes seguros y garantizar que los agresores rindan cuentas”, declaró el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, Jr.

Un flagelo en barrios hispanos: