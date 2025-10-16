Resultado Lotería LEIDSA hoy: comprueba los números ganadores del jueves, 16 de octubre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las que más seguidores tiene en República Dominicana, con sorteos diarios que otorgan a los jugadores la posibilidad de conseguir premios de millones de dólares. Si quieres participar en sus sorteos o solamente deseas estar al tanto de los últimos resultados, sigue leyendo para recibir más información.

Revisa a continuación los resultados de hoy jueves, 16 de octubre de 2025 de la lotería más seguida de República Dominicana. LEIDSA reparte premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres conocer los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el sitio adecuado. Abajo, te dejamos con los últimos resultados de los últimos sorteos:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del jueves 16 de octubre

Los números ganadores son: 02 59 52

SÚPER KINO TV | Números ganadores del jueves 16 de octubre

Los números ganadores son: 03 21 23 65 39 28 49 71 26 68 45 60 67 27 22 17 41 54 40 31

LOTTO POOL | Números ganadores del jueves 16 de octubre

Los números ganadores son: 11 19 23 26 29

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del jueves 16 de octubre

Los números ganadores son: 39 16 11

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para poder participar en LEIDSA, debes comprar un boleto en uno de los puntos de venta autorizados. El boleto tendrá una serie de números que tendrás que decidir antes del sorteo. El costo del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y se puede efectuar la cantidad de jugadas que desees.

Una vez que hayas seleccionado tus números, deposita el boleto al agente de ventas, quien te devolverá a cambio un recibo que debes guardar cuidadosamente. Si ganas un premio, tendrás que presentarlo para solicitar tu premio.

Para conseguir premio hay que acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que forman parte del sorteo para llevarse el premio acumulado del día. Los acertantes de cinco, cuatro y tres números también obtienen premios en dinero.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se realizan todos los días en distintos momentos del día. Por ejemplo, el sorteo de Quiniela Palé Electrónico inicia a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se celebra a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en diferentes horarios que te mostramos a continuación.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos más famosos de LEIDSA, puesto que otorga a los jugadores la oportunidad de ganar grandes premios. Para jugar Súper Más, se seleccionan seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si aciertas todos los números, el premio mayor será tuyo.

No obstante, puedes lograr premios secundarios si tu acierto es de cinco, cuatro o tres números. Además, ten en cuenta que existe un número adicional, conocido como el “número dorado”, que podría aumentar tu premio si coincide con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se lleva a cabo diariamente a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego de y para jugar debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si aciertas los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen otros premios disponibles para aquellos que logren algunos de los números principales, así como el número adicional. Por ello, ¡no pasa nada si no los aciertas todos!

El juego consiste en acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas los cinco números, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellos participantes que hayan acertado cuatro números ganadores se llevarán 1,000 pesos (18 dólares) y los que aciertan tres números tendrán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El precio de cada jugada es de RD$25.00. Por su parte, el sorteo de Súper Kino TV se efectúa a diario a las 20:55 horas de República Dominicana.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Finalmente, Súper Palé es uno de los juegos más recientes y que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio máximo es de RD$3,000 (54 dólares) por cada peso apostado.

