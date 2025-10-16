Trump aseguró que India dejará de comprar petróleo a Rusia

El presidente Donald Trump, afirmó que el primer ministro de India, Narendra Modi, le aseguró que su país cesará la compra de petróleo ruso, como parte de los esfuerzos para reducir los ingresos energéticos de Moscú en respuesta a su invasión de Ucrania en 2022.

Trump dijo que no le gustó que Mondi “comprara petróleo a Rusia porque le permite continuar su guerra absurda”, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

India y China mayores importadores de crudo ruso

El republicano dejó claro que su homólogo indio le dio garantías de que no comprará más petróleo ruso de forma paulatina debido a la dependencia de India de este insumo.

India, junto con China, ha sido uno de los mayores importadores de crudo ruso, beneficiándose de precios descontados tras las sanciones occidentales. Trump había impuesto aranceles a las importaciones indias para presionar al país, evitando medidas similares contra China debido a las tensiones comerciales en curso.

“Ahora mi objetivo es que China haga lo mismo”, agregó Trump, sobre su intención de que Pekín deje de ser comprador el petróleo de Moscú.

Rusia es su mayor proveedor actual

En el pasado, India ha defendido durante mucho tiempo sus importaciones de petróleo ruso como esenciales para la seguridad energética nacional, siendo Rusia su mayor proveedor actual.

De acuerdo con expertos, una interrupción en las importaciones marcaría un cambio geopolítico significativo e influiría en otros compradores de petróleo ruso.

Trump reconoció que la eliminación de estas importaciones llevará tiempo, pero afirmó que el proceso ya está en marcha.

El desarrollo sigue a una reciente reunión entre Modi y el nominado de Trump para embajador, Sergio Gor, que se centró en defensa, comercio y tecnología. Aunque India enfrenta repercusiones económicas por cambiar de proveedores, los precios globales más bajos del petróleo podrían suavizar el impacto.

Sigue leyendo: