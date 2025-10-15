Jueza federal bloquea los despidos ordenados por Trump durante el cierre del gobierno

La jueza federal Susan Yvonne Illston, del Distrito Norte de California, frenó temporalmente este miércoles los despidos de empleados federales ordenados por la administración del presidente Donald Trump en medio del cierre del gobierno, que ya suma dos semanas.

“Las actividades que se llevan a cabo aquí son contrarias a la ley”, advirtió Illston durante una audiencia, según recogió NBC News. “Esto no se puede hacer en un país de derecho”.

El fallo surge tras la demanda presentada por dos sindicatos que, antes del cierre gubernamental, denunciaron los intentos de la administración por ejecutar despidos masivos.

Según el gobierno, al menos 4,000 trabajadores ya habían sido notificados, en lo que calificaron como una reestructuración necesaria ante la paralización parcial del gasto público.

Para la jueza, sin embargo, el argumento no tiene fundamento.

Señaló que el Ejecutivo “aprovechó la caída en el gasto y el funcionamiento del gobierno para asumir que todo estaba perdido, que las leyes ya no se aplicaban a ellos y que podían imponer las estructuras que quisieran a la situación gubernamental que no les gustaba”.

Acciones “caprichosas”

Illston consideró que los demandantes cuentan con elementos suficientes para demostrar que las acciones de la administración fueron “ilegales, excedieron su autoridad y fueron arbitrarias y caprichosas”, reseñó el medio.

Por ello, la orden judicial —de cumplimiento inmediato— detiene cualquier despido mientras continúa el litigio.

Durante la audiencia, la fiscal federal adjunta Elizabeth Themins Hedges defendió al gobierno alegando que los daños laborales eran “reparables” y que la pérdida de empleo no constituía un perjuicio “irreparable”.

Pero la jueza desestimó ese argumento y anunció que el fallo sería formalizado por escrito la misma tarde del miércoles.

Sigue leyendo: