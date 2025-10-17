“Con su guerra psicológica quieren atemorizar al pueblo, pero el pueblo está unido”: Maduro a la autorización de Trump para que CIA opere en Venezuela

Después de que Donald Trump anunciara que autorizó a la CIA a realizar operaciones secretas en Venezuela, llegó la respuesta de Nicolás Maduro.

“Ellos con su guerra psicológica quieren atemorizar, dividir, desmoralizar al pueblo, quieren hacerle daño a nuestro país. Aquí el pueblo está firmemente unido”, sostuvo Maduro este jueves en el Congreso Nacional de Cocineros de la Patria.

Desde Miraflores, en Caracas, Maduro criticó la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela, a la que calificó de “burda y grosera política intervencionista” que busca “cambiar el régimen”.

“Eso nunca se ha visto. Siempre lo han hecho, pero ningún gobierno anterior –desde que la CIA existe– dijo públicamente que mandaba a la CIA a matar, derrocar y acabar a los países”, sostuvo en un discurso transmitido por el canal estatal VTV.

Maduro comparó la situación con los golpes de Estado de las décadas de 1960 y 1970 en América Latina.

“Todos los golpes de Estado en América Latina, comprobado por los documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos, fueron derrocados y los presidentes asesinados por la CIA”, sostuvo Maduro.

Sin embargo, aseguró que “por primera vez en la historia, un gobierno en Estados Unidos dice que ha dado autorización y orden para ir a atacar a un país”.

“¿Alguien se puede creer que la CIA no está operando en Venezuela desde hace 60 años? ¿Alguien se puede creer que la CIA no ha conspirado desde hace 26 años contra el comandante Chávez y contra mí?”, se preguntó el mandatario antes de referirse al anuncio de Trump sobre la autorización dada a la CIA como un acto “de honestidad macabra”.

Desde Caracas, el mandatario señaló que Venezuela cuenta con “millones de ojos y de oídos” para “derrotar esta conspiración abierta contra la paz en Venezuela”.

Por su parte, Delcy Rodríguez, sentada a la derecha de Maduro, calificó horas antes como falsa la información del medio estadounidense Miami Herald, donde decían que ella habría ofrecido a Estados Unidos liderar un gobierno de transición sin Maduro.

Denuncia ante la ONU

Las acusaciones de Maduro contra EE.UU. se producen en un momento de alta tensión entre ambos países.

El gobierno estadounidense ordenó en agosto el despliegue de una flotilla militar en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela, en una operación formalmente destinada a combatir el narcotráfico en la zona.

Al mismo tiempo, la Casa Blanca ha dicho que Maduro no es un presidente legítimo, sino el jefe del Cartel de los Soles, al que califica de organización narcoterrorista.

Además, Trump ha acusado a Maduro de “haber vaciado” las cárceles en Venezuela para enviar una invasión hacia EE.UU. de migrantes pertenecientes a la organización criminal Tren de Aragua.

Getty Images: Donald Trump admitió el miércoles que había autorizado operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela.

En las últimas semanas, las fuerzas estadounidenses realizaron al menos cinco ataques contra lanchas sospechosas de transportar drogas en el Caribe, matando a 27 personas.

Un funcionario estadounidense aseguró que las fuerzas militares de EE.UU. llevaron a cabo un nuevo ataque este jueves contra otra embarcación en el Caribe, en lo que sería el sexto ataque de este tipo en las últimas semanas.

El gobierno de Maduro rechaza todas estas acusaciones y señala a EE.UU. de buscar excusas para forzar un cambio de régimen en el país sudamericano.

Venezuela informó que entregó una carta al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas donde menciona las “ejecuciones extrajudiciales contra civiles” por parte de Estados Unidos y solicita que la ONU “determine el carácter ilegal”.

Expertos en derechos humanos nombrados por esta organización internacional han definido a las incursiones como “ejecuciones extrajudiciales”.

