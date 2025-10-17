DT del FC Barcelona descontento de jugar en Miami, a pesar de la millonaria suma que ganarán

El técnico alemán del FC Barcelona, Hansi Flick, se ha pronunciado con respecto a los últimos avances de la trama del partido entre FC Barcelona y Villarreal en Miami, confirmado el pasado día 7 de octubre por la UEFA.

Ha reconocido no estar “contento”: “Creo que todo el mundo lo puede entender. Los jugadores no están contentos. Yo tampoco, pero aquí hablamos de LaLiga. Ha decidido que se jugará este partido, y lo jugaremos”.

Estas declaraciones, recogidas en la rueda de prensa, coinciden más o menos en el tiempo con otras de Tebas, gustoso, como siempre, de discursar ante los micrófonos.

Partido en el Hard Rock Stadium de Miami

El partido del 20 de diciembre se jugará en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, hogar de los Dolphins de Miami de la NFL.

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha defendido el partido, diciendo que representa la oportunidad de adentrarse aún más en el mercado deportivo estadounidense.

Pero para Flick y sus jugadores, representa un viaje adicional antes de un corto descanso invernal. El Barcelona también viajará a Arabia Saudí para la Supercopa de España a partir del 7 de enero.

El volante azulgrana Frenkie de Jong también criticó jugar el partido en Estados Unidos al advertir que los jugadores ya están sobrecargados con viajes y un apretado calendario de partidos.

Más de 5 millones en ganancias

Según las estimaciones previas, se espera que tanto el Submarino Amarillo como los culés se embolsen una cifra que ronda entre los cinco y los siete millones de euros.

Estas ganancias desorbitadas se compensarán en cierta medida con el largo viaje que deben hacer tanto clubes como aficiones.

De cara a ese encuentro, el Villareal tendrá que hacer un desembolso importante para poder a su afición. Por ello, van a llevar a cabo un plan para que todos sus aficionados que lo deseen, puedan presenciar el partido en el estadio sin prácticamente pagar dinero.

