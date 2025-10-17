Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del jueves 16 de octubre de 2025

Aquí te dejamos con los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy jueves 16 de octubre.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) cuenta con distintas posibilidades de juegos para sus participantes. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del jueves 16 de octubre

Los números ganadores son: 04 14 15 17 19 24 25 28 48 52 53 56 57 58 66 70 75 76 77 80

Números ganadores de Numbers del jueves 16 de octubre

Combinación mediodía: 08 04 06

Combinación noche: 03 03 03

Números ganadores de Win 4 del jueves 16 de octubre

Combinación mediodía: 09 01 04 02

Combinación noche: 07 05 08 04

Números ganadores de Take 5 del jueves 16 de octubre

Combinación mediodía: 02 18 23 29 31

Combinación noche: 03 06 26 28 29

Números ganadores de Cash4Life del jueves 16 de octubre

Los números ganadores son: 12 29 47 48 58

Errores comunes que evitar al jugar a juegos de lotería

Cuando se juega la lotería, es crucial evitar ciertos errores que pueden reducir las posibilidades de ganar.

Por ejemplo, uno de los errores más frecuentes es seleccionar números que se basan en fechas de cumpleaños o aniversarios. Esto provoca que se limite la selección de números a solo aquellos entre 1 y 31, por lo que muchos más se rechazan y pueden ser ganadores.

Otro error común es no revisar los resultados de la lotería correctamente. Pueden pasar desapercibidos premios menores que podrían haberse ganado. También, es importante verificar los boletos de lotería cuidadosamente, ya que se han dado casos de jugadores que han descartado boletos ganadores por error.

Por último, se debe evitar depender únicamente de la suerte. Aunque la lotería es un juego de azar, hay ciertas normas y pautas como mencionábamos arriba que pueden incrementar las posibilidades de ganar.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Si eres ganador, reclamar tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso poco complicado, pero hay que seguir ciertos pasos para recibir el pago completo sin inconveniencias.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, es necesario completar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

Los mayores ganadores de la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha convertido a muchos participantes en ganadores, muchos de ellos multimillonarios.

Desde abril de 2023, hay un nuevo mega millonario en Queens, Nueva York: allí, una persona acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island acertó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, un increíble $319 millones de dólares en Mega Millions. Años antes, en 2018, un empleado de construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros grandes participantes que se hicieron millonarios gracias a la Lotería fueron un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Cuándo se realizan los sorteos de la Lotería de Nueva York?

Los sorteos se celebran todos los días para algunos casos, mientras que otros tienen sorteos semanales o quincenales. La información concreta sobre las fechas de cada uno se encuentra en el sitio web de la Lotería de Nueva York.

