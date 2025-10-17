Mariners quedaron a un triunfo de su primera Serie Mundial por grand slam del venezolano Eugenio Suárez

El tercera base venezolano Eugenio Suárez conectó un grand slam que puso a su equipo arriba después del jonrón de Cal Raleigh que igualó la pizarra en una octava entrada de cinco carreras, para que los Seattle Mariners derrotaran el viernes 6-2 a los Toronto Blue Jays.

Con la victoria lo de Seattle se adelantaron 3-2 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

El venezolano Suárez también bateó un jonrón en la segunda entrada para la primera carrera de Seattle, que se convirtieron en el primer equipo local que ha ganado en esta serie.

A un triunfo de la Serie Mundial

Los Mariners se colocaron a una victoria de su primera aparición en la Serie Mundial en la historia de la franquicia.

En cualquier serie de postemporada al mejor de siete empatada 2-2, el equipo que ha ganado el Juego 5 también ha ganado la serie 46 de 67 veces (68.9%). En series con el formato actual de 2-3-2, los equipos que ganan el Juego 5 en casa (para tomar una ventaja de 3-2 como visitantes) han ganado la serie 20 de 33 veces (60.6%).

La Serie de Campeonato de la Liga Americana regresa ahora a Canadá, con el sexto juego programado para jugarse en el Rogers Centre el domingo por la noche.

