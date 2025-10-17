Wikipedia arrancó su 12da conferencia anual en Nueva York: más de 350 voluntarios revisando contenidos; buscan más representación latina

Más de 350 entusiastas de Wikipedia están debatiendo del 16 al 19 de octubre en Nueva York en la 12da WikiConference North America.

Las jornadas, en el Civic Hall, un edificio en Union Square, son de “encuentro, edición y aprendizaje”. “Las disputas siempre giran en torno a cosas tan pequeñas y graciosas”, declaró a The New York Times la experta Pacita Rudder, de 37 años, quien en 2024 se convirtió en la primera directora ejecutiva de la organización.

Diversas preguntas se debaten allí para buscar acuerdos sobre conceptos, datos y contenidos entre editores de Estados Unidos, Canadá, México y el Caribe. El tema de este año es “La Feria Mundial de Wiki” (Wiki World’s Fair), para celebrar el 400 aniversario de la ciudad de Nueva York, que la acoge por primera vez en más de una década.

El capítulo de Wikimedia en la ciudad de Nueva York es uno de los dos oficiales de la organización en Estados Unidos; el otro está en Washington, D.C. Se fundó en 2009 y su objetivo era hacer que el conocimiento de la ciudad fuera más representativo y accesible, explicó Rudder.

Sus miembros, cuyas edades oscilan entre los 16 y los 88 años y trabajan como académicos, abogados, fotógrafos, técnicos de reciclaje y otros profesiones, se reúnen aproximadamente una vez al mes para socializar y compartir los proyectos en los que trabajan. Aproximadamente dos veces al mes también participan en eventos destinados a la formación de nuevos editores.

El grupo organiza “editatones”, o eventos tipo “maratón” donde las personas colaboran para mejorar el contenido sobre un tema específico, aproximadamente dos veces al mes. “El estereotipo es que los editores de Wikipedia editan solos en casa, en sus salas de estar o dormitorios”, explicó Rudder. “Pero, en realidad, hay múltiples ocasiones y momentos a lo largo del año en que la gente se reúne”.

Hay “editatones” programados en la conferencia este fin de semana, junto con sesiones sobre temas como la expansión de la representación latina en Wikipedia y los desafíos y oportunidades del uso de IA generativa para facilitar la edición en Wikipedia. En una sesión hoy viernes Héctor Martínez, profesor de El Salvador discutió sobre sus esfuerzos por preservar la información en Wikipedia sobre el idioma náhuat, en peligro de extinción, bajo el tema titulado en español “Documentando una lengua en peligro de extinción para las futuras generaciones”.

La mayoría de las personas se involucran por su pasión por un tema específico, explicó Rudder, quien editó su primera página -para Frantz Fanon, el escritor y psiquiatra revolucionario- en 2007, cuando cursaba sus estudios en culturas y política comparadas y estudios africanos en la Universidad Estatal de Michigan. “A menudo pienso: ‘Estaba inmersa en Wikipedia sobre este tema que me encanta y me di cuenta de que faltaba toda esta información’”, dijo.

Cuestiones sobre la redacción en Wikipedia -como si el contacto entre un barco mexicano y el Puente de Brooklyn en mayor de este año debe clasificarse como una colisión (cuando dos objetos en movimiento chocan) o una alisión (cuando un objeto en movimiento choca con algo estacionario)- pueden parecer insignificantes, afirmó Rudder. Sin embargo, la precisión fáctica en las páginas de Wikipedia es crucial, incluso o especialmente a medida que más personas recurren a la IA para obtener información.

“Muchas empresas de IA están extrayendo información de Wikipedia para sus propias plataformas porque es de uso gratuito”, afirmó. “Por eso queremos asegurarnos de que sea la información correcta”.

Pero la cualidad más importante para un editor de Wikipedia, señaló, es el compromiso con la neutralidad. “Todos llegamos a la mesa con nuestros propios sesgos personales, opiniones políticas y creencias religiosas”, reconoció. “Pero al editar un artículo hay que intentar dejar todo eso atrás y centrarse únicamente en los hechos”.

Según se propia definición, “Wikipedia es una enciclopedia libre, políglota y editada de manera colaborativa. Es administrada por la Fundación Wikimedia, una organización sin ánimo de lucro cuya financiación está basada en donaciones. Sus más de 63 millones de artículos en 334 idiomas han sido redactados en conjunto por voluntarios de todo el mundo, lo que suma más de 3,500 millones de ediciones, y permite que cualquier persona pueda sumarse al proyecto​ para editarlos, a menos que la página se encuentre protegida contra vandalismos para evitar problemas o disputas. Fue creada el 15 de enero de 2001 por Jimmy Wales y Larry Sanger,​ y es la mayor y más popular obra de consulta en Internet”.