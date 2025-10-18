¿Cuánto dinero necesitas ganar para vivir cómodamente en Nueva York?

Vivir solo en la ciudad de Nueva York requiere un salario considerablemente alto. Un estudio citado por The New York Post determinó que una persona necesita ganar al menos $184,420 dólares anuales para mantener un nivel de vida “cómodo” en la Gran Manzana.

El análisis, elaborado por GOBankingRates, se basó en datos oficiales de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense del Censo de 2024, la Oficina de Estadísticas Laborales y otras fuentes nacionales.

El medio neoyorquino destacó que el estudio calculó el costo de vida en las 50 principales ciudades de Estados Unidos, aplicando la regla financiera conocida como 50/30/20, que distribuye el presupuesto en 50% para gastos esenciales, 30% para ocio y 20% para ahorros.

De acuerdo con este modelo, vivir solo en Nueva York exige un ingreso anual de $92,210 dólares para cubrir lo básico, pero la cifra se duplica al considerar el nivel de comodidad y estabilidad económica.

Según The New York Post, el informe utilizó como referencia los precios de propiedades y no los valores de alquiler, lo que podría subestimar los costos reales para la mayoría de los residentes neoyorquinos, que viven en régimen de alquiler.

En muchos barrios, el pago mensual por un apartamento puede superar ampliamente el valor de una hipoteca promedio, lo que implicaría que el ingreso necesario para vivir sin preocupación podría ser aún mayor al estimado.

GOBankingRates también señala que el valor medio de una vivienda unifamiliar asciende a $846,342 dólares en la ciudad, que tiene una población total de más de 8,47 millones de habitantes, según las cifras del estudio.

Aun así, el informe también señala que muchas personas reducen gastos compartiendo vivienda, una práctica extendida en las grandes urbes con costos elevados.

Las ciudades más costosa y más asequible para vivir en Estados Unidos

El análisis de GOBankingRates, reseñado por The New York Post, situó a San José (California) como la ciudad más cara del país para vivir cómodamente solo, con un ingreso necesario de $264,946 dólares al año.

En esa localidad del área de Silicon Valley, el precio medio de una vivienda supera los $1.5 millones de dólares, y el pago mensual promedio de hipoteca asciende a 8.563 dólares.

Detrás de San José se ubican San Francisco, San Diego y Los Ángeles, todas en California.

Nueva York ocupa el quinto lugar en la clasificación nacional.

En el extremo opuesto se encuentra Detroit (Míchigan), donde una persona puede vivir cómodamente con un salario de $65,733 dólares anuales, según los datos del estudio.

