El Gobierno retrocede: cheques del Seguro Social continuan en circulación indefinidamente

A medida que el gobierno anunció su plan de eliminar cheques en papel del Seguro Social, miles de beneficiarios que tienen problemas con la digitalización están en problemas ante los intentos de modernización financiera del gobierno.

Durante casi un siglo, los cheques en papel del Seguro Social se han convertido en una garantía de seguridad financiera para los jubilados. Sin embargo, la situación generó alarma, luego que la Administración del Seguro Social (SSA) informó que a partir del 30 de septiembre se dejarían de emitir oficialmente los pagos con cheques en papel, como un esfuerzo de modernización que busca reducir los fraudes y abatir costos.

Sin embargo, pocos días después de que pasara la fecha límite, el gobierno decidió dar marcha atrás a su determinación de manera silenciosa, mediante una transición más suave que tranquilice las preocupaciones de miles de personas mayores y discapacitadas de no poder recibir sus beneficios mensuales.

Con la entrada en vigor de la medida, el 99.4% de los 69.5 millones de beneficiarios del país recibió sus pagos mensuales electrónicamente, ya sea mediante depósito directo o a través de la tarjeta de débito Direct Express, diseñada para personas que no tienen cuentas bancarias.

¿Por qué la decisión de eliminar los cheques en papel?

La medida de la SSA forma parte de una orden ejecutiva emitida en marzo de 2025 firmada por el presidente Trump, que ordena a las agencias eliminar los pagos físicos “en la medida permitida por la ley”. La decisión finalmente buscaba con años de intentos desde el gobierno para fomentar que los beneficiarios transitaran a las tarjetas de depósito directo o prepago.

En cuanto a términos financieros los beneficios para las agencias son evidentes:

La emisión de un cheque en papel cuesta 50 centavos, mientras que un depósito electrónico cuesta solo 15 centavos. Además, los cheques en papel tienen 16 veces más probabilidades de ser robados o extraviados en comparación con las transferencias electrónicas, según el Departamento del Tesoro de EE. UU.

Por ello, el gobierno insiste en modernizar sus sistemas financieros, reducir el fraude y garantizar una entrega de beneficios más rápida y segura.

“Estamos ahorrando dinero de los contribuyentes y previniendo el robo“, explicó el Departamento del Tesoro a principios de este año con el anuncio de la medida. “Los pagos electrónicos son más seguros, rápidos y mucho más eficientes”.

Miles de jubilados pueden quedarse atrás

Aun así, el 0.6% restante equivalente a unas 400,000 personas corresponde a un sector social entre los más vulnerables de la nación.

Según la SSA, California es el estado que tiene más demanda por cheques de papel en todo el país con alrededor de 43,000 beneficiarios, seguido de Texas (28,000) y Florida (24,000). Muchos viven en zonas rurales o remotas, donde los servicios bancarios son escasos y el acceso a Internet poco confiable.

Por lo que otros expertos consideran que el problema de fondo no es el acceso a la tecnología, es la confianza: Muchos adultos mayores prefieren un cheque físico que puedan portar y cobrar directamente. Otros carecen de los medios para mantener una cuenta bancaria:

“Carecen del dinero para abrir cuentas bancarias, mantener saldos mínimos y pagar tarifas bancarias”, explicó Nancy Altman, presidenta de Social Security Works, una organización de defensa de personas mayores.

“Pueden carecer de la capacidad mental o física para navegar por los sistemas en línea: para ellos, los cheques en papel no son una opción, son una necesidad”, agregó.

El cambio de decisión del gobierno

Luego del problema que generó la medida, la SSA cambió abruptamente de tono ante las protestas de la población afectada. En una publicación del 19 de septiembre, la agencia aclaró que los pagos no serían interrumpidos, incluso si no hacían su cambio de medio de pago antes de la fecha límite: “Si no tiene otra forma de recibir pagos, continuaremos emitiendo cheques en papel. No hay planes para pausar ningún pago a partir del 1 de octubre”.

Es decir, la disponibilidad de cheques en papel continuará de manera indefinida para aquellos que no hagan su transición, en un cambio de decisión silencioso pero significativo.

De hecho, Matthew Bilenki, director de Finanzas y Administración de la SSA, confirmó que la agencia “continuará emitiendo cheques en papel” para los beneficiarios que carecen de acceso a opciones bancarias o digitales y, de paso, equilibra los objetivos de modernización con opciones para que ningún beneficiario se quedan atrás.

Finalmente, el gobierno comprendió que la gente que depende de los sistemas tradicionales, es un tema de necesidad, más que de resistencia. De acuerdo con un análisis realizado por la Asociación Americana de Personas Jubiladas (AARP en inglés) han advertido que una transición obligada a los sistemas digitales podría ampliar la desigualdad, especialmente entre las poblaciones rurales, discapacitadas y de bajos ingresos. La SSA parece haber escuchado esta advertencia.

Cómo hacer una transición a medios digitales

Para hacer esta transición y recibir los pagos del Seguro Social de manera digital, la SSA y el Departamento del Tesoro diseñaron tres opciones oficiales para los beneficiarios:

1. Depósito directo

Para los beneficiarios que tienen una cuenta bancaria o cooperativa de crédito, el depósito directo se mantiene como la opción más rápida y segura. Los beneficiarios pueden registrarse o actualizar los detalles de su cuenta a través de:

Su cuenta personal en My Social Security.

Llamando o visitando su oficina local del Seguro Social

2. Tarjeta de débito Direct Express

Esta es una opción predeterminada para personas sin cuentas bancarias. Los recursos que se entregan por esta vía, les permiten recibir sus pagos mensuales, realizar compras y retirar efectivo.

Para solicitar la tarjeta puedes llamar al 1-800-333-1795 o visitando http://www.usdirectexpress.com.

3. Opción de exención por dificultades

Aquellos beneficiarios que no pueden recibir pagos electrónicos por falta de acceso o limitaciones físicas, pueden solicitar una exención al Departamento del Tesoro.

Llama al 1-877-874-6347 para solicitar una exención.

Cada cheque en papel restante ahora incluye un inserto impreso que explica estas opciones y ofrece instrucciones paso a paso para cambiarlo por dinero en efectivo.

Los representantes de la SSA también realizan campañas de divulgación, contactando a los beneficiarios por teléfono, correo postal y correo electrónico para ayudarlos a navegar la transición.

