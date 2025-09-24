Mujer cobró por 9 años pagos del Seguro Social de su madre fallecida

Una mujer de Nueva Jersey enfrenta la justicia tras admitir que cobró durante casi una década los beneficios de sobreviviente que correspondían a su madre, quien había fallecido en 2012. El fraude le permitió apropiarse de más de $144,000 dólares en pagos del Seguro Social.

El caso y la confesión

Joan Charnecky, de 60 años y residente de West Milford –a unos 70 kilómetros al noroeste de Newark–, se declaró culpable el 10 de septiembre de robo de fondos públicos, según informó la Oficina del Fiscal Federal del Distrito de Nueva Jersey.

Los documentos judiciales señalan que su madre, viuda, recibió beneficios del Seguro Social desde marzo de 1996 hasta su muerte en diciembre de 2012.

Sin embargo, Charnecky nunca notificó el fallecimiento a la Administración del Seguro Social (SSA), lo que permitió que los depósitos continuaran llegando a la cuenta de su madre.

Entre diciembre de 2012 y septiembre de 2022, la acusada retiró y utilizó esos fondos, sumando un total de $144,768.30 dólares.

Proceso legal y consecuencias

Aunque Charnecky no fue arrestada, se le fijó una fianza de $100,000 dólares para asegurar su comparecencia en el tribunal.

Su sentencia está programada para el 14 de enero de 2026. De ser condenada, enfrenta hasta 10 años de prisión y una multa máxima de $250,000 dólares.

El abogado defensor de Charnecky, Joel Bacher, declaró al medio USA TODAY que estaba consultando con su clienta para definir si emitiría un comentario público sobre el caso.

Por su parte, la SSA no respondió a las solicitudes de información realizadas por la prensa.

Este caso subraya la vigilancia de las autoridades federales sobre el uso indebido de fondos públicos y los severos castigos que enfrentan quienes intentan beneficiarse de manera ilegal de los programas de asistencia social.

Sigue leyendo:

– Mujer en Long Island pierde $20,000 en un fraude postal de lavado de cheques

– Ladrón de bancos de NY ataca de nuevo, pero un juez lo deja ir pese a tener 34 arrestos previos

– Cuidado: así instalan dispositivos para robar los datos de tus tarjetas en el Bronx