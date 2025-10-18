El preocupante impacto económico de las políticas de Trump sobre los trabajadores migrantes

La represión migratoria promovida por el gobierno de Donald Trump está impactando fuertemente el mercado laboral estadounidense, dejando a miles de personas sin trabajo, mientras economistas advierten de un posible estancamiento en la creación de empleos y un freno al crecimiento económico en los próximos años.

Los inmigrantes en el país normalmente se dedican a realizar trabajos manuales: limpiando casas, recogiendo tomates, pintando cercas— que la mayoría de los estadounidenses nativos no realizan, y además, por menos dinero. Pero también aportan las habilidades técnicas y el espíritu emprendedor que han ayudado a convertir a Estados Unidos en la superpotencia económica mundial.

Trump determinó combatir la migración en ambos extremos del espectro: deportando a trabajadores con salarios bajos y desalentando a extranjeros calificados de traer sus talentos al país, aun cuando sus aportaciones laborales ayudaron a aliviar la escasez de mano de obra el alza sobre los salarios y los precios en un momento en que la mayoría de los economistas pensaban que controlar la inflación requeriría tasas de interés altísimas y una recesión.

🇺🇸 El ICE informó haber detenido a más de 7.000 personas en 26 operaciones de control migratorio. Pero aunque las pandillas eran su aparente objetivo prioritario, solo el 0,5 % de los detenidos tenían presuntos vínculos criminales. Conozca más en nuestra última serie… pic.twitter.com/hQZkBOcIN2 — InSight Crime Español (@InSightCrime_es) October 18, 2025

“Los inmigrantes son buenos para la economía”, afirmó Lee Branstetter, economista de la Universidad Carnegie-Mellon. “Debido a la alta inmigración que tuvimos en los últimos cinco años, el aumento inflacionario no fue tan grave como muchos esperaban”.

El aumento de trabajadores que ocupan más puestos y gastan más dinero también ha contribuido a impulsar el crecimiento económico y a crear más vacantes. Los economistas temen que las deportaciones de Trump y las limitaciones a la inmigración legal provoquen el efecto contrario.

En un informe de julio, los investigadores Wendy Edelberg y Tara Watson de la centrista Brookings Institution y Stan Veuger del American Enterprise Institute, calcularon que la pérdida de trabajadores extranjeros afectará el crecimiento mensual del empleo “podría ser cercano a cero o negativo en los próximos años“, agregan.

La contratación ya se ha desacelerado significativamente, con un promedio de apenas 29,000 empleos al mes en junio y agosto. En cambio, durante el auge de la contratación después de la pandemia, los empleadores crearon la impresionante cifra de 400,000 empleos al mes.

Como consecuencia, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO en inglés), rebajó su pronóstico de crecimiento económico de Estados Unidos para este año al 1.4% desde el 1.9% y desde el 2,5% en 2024, argumentando las consecuencias de las políticas migratorias y comerciales de Trump.

Necesitamos a esta gente para atender la migración

Goodwin Living, una organización sin fines de lucro que ofrece viviendas para personas mayores, atención médica y cuidados paliativos, tuvo que despedir a cuatro empleados haitianos después de que el gobierno federal les cancelara sus permisos de trabajo. Los haitianos tenían autorización para trabajar bajo un programa de libertad condicional humanitaria y habían obtenido ascensos.

A Liebreich le preocupa que otros 60 trabajadores inmigrantes puedan perder su derecho legal temporal a vivir y trabajar en Estados Unidos. “Necesitamos a toda esta gente”, dijo.

Goodwin Living cuenta con una plantilla de 1,500 empleados, el 60% de ellos extranjeros. Por esta conformación, ha tenido dificultades para encontrar enfermeras, terapeutas y personal de mantenimiento y acusan al gobierno de complicar todo.

🇺🇸✈️Desde que Trump llegó a la presidencia se ha puesto en marcha un sistema multimillonario de vuelos de deportación. ICE no tiene flota propia de aviones, por lo que las compañías que los están operando registran jugosos contratos. Muchas han pasado de ser aerolíneas en… pic.twitter.com/rChMCmz7X1 — Helena Villar (@HelenaVillarO) October 7, 2025

La polémica operación del ICE

Mientras que la operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés), cuyo objetivo es revertir lo que considera una “invasión” en la frontera sur y asegurar empleos para los trabajadores nacidos en Estados Unidos, fueron vistas con escepticismo debido al dinero y la perturbación económica que requería alcanzar su objetivo de deportar a un millón de personas al año.

Pero la ‘Big Beautiful Bill’ repentinamente hizo posibles sus planes, ya que destina $150,000 millones de dólares para aplicar las leyes de inmigración. También utilizará $46,500 millones de dólares para contratar a 10,000 agentes más y otros $45,000 millones para aumentar la capacidad de los centros de detención de inmigrantes.

Con estos recursos, los agentes de ICE capacitados han mostrado una gran voluntad para moverse rápido y romper cosas, incluso cuando su operación entra en conflicto con otros objetivos de la administración.

El mes pasado, agentes del ICE entraron violentamente en una planta de baterías de la armadora coreana, Hyundai, en Georgia, detuvieron a 300 trabajadores migrantes coreanos y mostraron un video con algunos de ellos de algunos de ellos encadenados.

El incidente enfureció al gobierno coreano y cuestionó las contradicciones de Trump, quien en una iniciativa previa buscaba atraer a fabricantes extranjeros para que invirtieran en Estados Unidos. El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, advirtió que otras empresas coreanas podrían mostrarse reacias a invertir en Estados Unidos si sus trabajadores no obtenían visas rápidamente y estaban en riesgo de ser deportados.

Los preocupantes efectos contra el sector agrícolas

También los agricultores estadounidenses, quienes forman parte del sector más fiel a las políticas de Trump también están resintiendo los bajos precios de los cultivos, altos costos de producción y las consecuencias de la guerra comercial de Trump con China.

John Boyd Jr., un productor que cultiva 1,300 acres de soja, trigo y maíz en el sur de Virginia, dijo que las redadas de inmigración, y la sola amenaza de caer en una de ellas están perjudicando a los agricultores propietarios.

“Tienen al ICE aquí, acorralando a esta gente”, dijo Boyd, fundador de la Asociación Nacional de Agricultores Negros. “(Trump) dice que son asesinos, ladrones y narcotraficantes, todo eso. Pero son personas que están en este país realizando trabajos duros que muchos estadounidenses no quieren hacer”.

🇺🇸 | ÚLTIMA HORA



ICE lanzó un megaoperativo migratorio en Nueva York con apoyo de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien supervisó arrestos de criminales extranjeros, incluidos acusados de secuestro y robo.



El operativo también contó con la participación de la… pic.twitter.com/uzV3KovPLa — UHN Plus (@UHN_Plus) January 28, 2025

Por ello, cuestionó la sugerencia de la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, de que los beneficiarios de Medicaid nacidos en el país pudieran ir al campo para cumplir con los requisitos laborales impuestos este verano por el Congreso republicano. “La gente de la ciudad no va a volver al campo para hacer este tipo de trabajo. Se necesita un tipo especial de persona para agacharse bajo un calor de 38 grados“.

Incluso el propio gobierno de Trump ha tenido que admitir que la ofensiva migratoria ya provocó escasez de mano de obra en el campo y podría traducirse en precios más altos a los consumidores.

“El cese casi total del flujo de inmigrantes ilegales combinado con la falta de una fuerza laboral legal disponible”, dijo el Departamento de Trabajo el 2 de octubre en el Registro Federal, “resulta en interrupciones significativas en los costos de producción y (amenaza) la estabilidad de la producción doméstica de alimentos y los precios para los consumidores estadounidenses”.

“No eres bienvenido”

Jed Kolko, del Instituto Peterson de Economía Internacional, afirmó que el empleo se está desacelerando en las empresas que dependen de los migrantes. Por ejemplo, las empresas de construcción han eliminado 10.000 puestos de trabajo desde mayo.

“Esos son los efectos a corto plazo”, dijo Kolko, quien trabajó en el Departamento de Comercio en la administración Biden. “Los efectos a largo plazo son más graves porque los inmigrantes tradicionalmente han contribuido más de lo que les corresponde en patentes, innovación y productividad”.

Además, el mes pasado Trump anunció un preocupante aumento en el costo de las visas H-1B, que se otorgan a trabajadores extranjeros calificados difíciles de encontrar. El costo pasó de una asequible tarifa de $215 dólares a $100,000 dólares para garantizar que los beneficiarios de esta visa sean realmente esenciales.

“Una tarifa de visa de $100,000 no es solo un costo burocrático, es una señal”, dijo Dany Bahar, investigador principal del Centro para el Desarrollo Global. “Le dice al talento global: ‘No eres bienvenido aquí’”.

