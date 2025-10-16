Oficial de policía de Illinois arrestado tras descubrir que permanecía en EE.UU. sin papeles

Durante un operativo, agentes de ICE en Chicago arrestaron a un oficial de la policía de Hanover Park por ser un inmigrante indocumentado de Montenegro, que había permanecido en Estados Unidos por 10 años sin tener papeles, luego de vencerse su visa de turista.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) realizó operativos en Rolling Meadows como parte de la operación Midway Blitz. Durante su investigación descubrieron a un inmigrante indocumentado que había prestado juramento como agente de policía de Hanover Park, un suburbio de Chicago.

Su visa de turista venció en 2015

El 15 de octubre, los agentes identificaron a Radule Bojovic como un visitante que se había quedado más tiempo del permitido por su visa B-2. Según especificaron el oficial tuvo que abandonar el país antes del 31 de marzo de 2015 cuando vencía su permiso, pero se quedó por más de 10 años.

“Los inmigrantes indocumentados tienen prohibido poseer armas de fuego, punto final”, declaró en un comunicado Sam Olson, director de la Oficina Local de Operaciones de Detención y Deportación del ICE en Chicago.

“Este es el segundo caso conocido en los últimos meses en el que un departamento de policía local contrata a un indocumentado y le entrega ilegalmente un arma de fuego mientras estaba de servicio, violando la ley federal. Es alarmante cómo las jurisdicciones locales continúan ignorando la ley federal en detrimento de sus comunidades”, añadió Olson.

Bojovic mostró su identificación como empleado

Cuando fue arrestado por ICE, Bojovic presentó su identificación de empleado, confirmando que es agente del Departamento de Policía de Hanover Park. También admitió no portar armas, ya que solo está autorizado a portarlas en servicio.

“Como extranjero residente ilegalmente en Estados Unidos, los agentes del ICE arrestaron inmediatamente a Bojovic. Este es solo el último ejemplo de la continua negativa del gobernador J.B. Pritzker a acatar las leyes federales, poniendo en peligro el bienestar de los residentes de Illinois”, afirmó ICE.

Policia de Maine inmigrante de Jamaica

Asimismo solicitan a la comunidad a denunciar delitos y actividades sospechosas llamando al 866-DHS-2-ICE (866-347-2423) o completando el formulario de denuncia en línea.

El 25 de julio, ICE arrestó al agente de reserva del Departamento de Policía de Old Orchard Beach, en Maine, identificado como Jon Luke Evans, de Jamaica. Después de varias semanas el migrante aceptó abandonar el país de voluntariamente.

