Trump solicita a la Corte Suprema autorización para desplegar la Guardia Nacional en Chicago

El gobierno del presidente Donald Trump solicitó este viernes a la Corte Suprema de Estados Unidos que le permita el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Chicago.

Esta petición ocurre después de que un juez federal bloqueara, al menos por dos semanas, la participación de miembros de la Guardia Nacional de Illinois y Texas en operaciones de apoyo a la aplicación de las leyes migratorias, publicó la agencia AP.

La Corte Suprema ha otorgado en varias ocasiones victorias a Trump en apelaciones de emergencia desde que asumió la presidencia en enero

Información en desarrollo…

