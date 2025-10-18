Denuncian ante la CIDH a Trump por abusos e ilegalidades contra migrantes

Una coalición de diez organizaciones no gubernamentales (ONG) denunciaron el viernes en un informe al Gobierno de Donald Trump ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por “abusos e ilegalidades contra migrantes.

El reporte, presentado por más de diez organizaciones, incluyendo Amnistía Internacional, acusa a la Administración republicana de estar cometiendo violaciones “generalizadas” a los derechos humanos y del derecho de los refugiados.

Las organizaciones señalan la desaparición de cientos de migrantes en la custodia del Gobierno, detenciones arbitrarias “e ilegales”, condiciones “insoportables”, negligencia médica y “abusos en las cárceles de inmigración”.

Asimismo, acusan al Gobierno de estar deportando a migrantes a países donde se enfrentan a condiciones peligrosas y de querer ocultar los abusos, bloqueando el acceso a abogados y tomando represalias contra “abogados, periodistas, activistas y funcionarios públicos”.

Estados Unidos “está aterrorizando a los inmigrantes mediante tácticas de desaparición y detención masiva que han provocado la separación de familias”, señaló en un comunicado Margaret Cargioli, abogada directora de políticas y defensa en el Immigrant Defenders Law Center (ImDef), una de las organizaciones que elaboró el informe.

En la denuncia, la coalición solicita a la CIDH que pida a la Administración Trump que permita visitar los centros de detención, para conocer de primera mano las condiciones, a la vez que solicite información sobre los abusos mencionados y publique un reporte independiente.

Esta acusación se suma a decenas otras realizadas por organizaciones dentro y fuera de EE.UU., incluidos varios funcionarios de la ONU, contra diferentes aspectos de la campaña del Gobierno de Trump de detener y deportar a un número “histórico” de migrantes.

En cumplimiento con sus ofertas electorales, Trump ha desplegado diversos operativos para detener migrantes en diversas ciudades del país, centrándose en las últimas semanas en Chicago, donde agentes federales han detenido a más de 1,500 personas desde el 9 de septiembre, según datos oficiales.

Sigue leyendo: