Jannik Sinner ganó el mayor premio económico en la historia del tenis tras vencer a Carlos Alcaraz

Los dos máximos exponentes del tenis en la actualidad se volvieron a enfrentar en una final. En esta ocasión, de un certamen de exhibición como la Six Kings Slam 2025, en Riad, Arabia Saudita.

Pese a que no fuese oficial, ni otorgara puntos en ni cuente para el historial de la ATP, había algo tentador como premio: la suma económica más grande de la historia del tenis.

Luego de la victoria de Sinner ante el murciano con un contundente 6-2 y 6-4, el italiano consiguió revalidar la corona alcanzada en 2024 (ante el mismo rival) y obtener una recompensa de $6 millones de dólares, nada más y nada menos.

JANNIK SINNER DEFEATS CARLOS ALCARAZ IN STRAIGHT SETS #AlcarazSinner pic.twitter.com/sLJAceaoHf — Netflix (@netflix) October 18, 2025

Premio superior a los Grand Slam

Este dinero es ampliamente superior a lo que se llevan los tenistas por ganar trofeos de Grand Slam.

En el Australian Open, el premio es de $2.240.000 dólares, en Roland Garros, de $2.550.000 euros. En Wimbledon, por su parte, $3.000.000 libras esterlinas, mientras que en el US Open $5.000.000 dólares.

Para levantar por segunda vez consecutiva el título, en la segunda edición de este campeonato, Sinner no perdió sets: venció a Stefanos Tsitsipas (6-2 y 6-3), a Novak Djokovic (6-4 y 6-2) y al ya mencionado Alcaraz (6-2 y 6-4).

What a week 🏆 Loved playing here, incredible atmosphere, and always a pleasure to share the court with you, @carlosalcaraz 🤝🏻 Thank you all for the support ❤️ #SixKingsSlam @RiyadhSeason pic.twitter.com/Opm04kswhC — Jannik Sinner (@janniksin) October 18, 2025

Taylor Fritz terminó tercero en el Six Kings Slam

Taylor Fritz se impuso en el partido por el tercer puesto a Novak Djokovic, por 7-6 (4) y abandono, en un duelo que duró un solo set pero bien extenuante.

Fue una batalla que duró una hora y 16 minutos. Después de que el estadounidense se anotara el parcial, el serbio se retiró.

“No me siento muy bien. Pido perdón. Lo siento que no tengan segundo set. Ha sido una increíble visita a Riad y por eso doy gracias por el cariño. Esta es la tercera vez que estoy aquí en tres años. Espero estar aquí el año que viene, si quieren. Ahora toca descansar y jugar algunos torneos antes de acabar la temporada”, comentó Djokovic tras el partido.

Seguir leyendo:

Tenista hispano fue suspendido por tres años tras dar positivo por metanfetamina

Novak Djokovic colapsó en pleno partido antes de vencer a Jaume Munar en el Masters 1000 de Shanghái

Serena y Venus Williams revelan detalles inéditos de su relación en su nuevo podcast “Stockton Street”