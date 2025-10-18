Renovaron las canchas de tenis en el parque Kissena en Queens

Cuatro canchas de tenis fueron inauguradas ayer en el Kissena Park de Flushing, Queens (NYC), cumpliendo con un pedido de comunidad de ese vecindario que venía exigiendo mejoras desde hace algún tiempo.

El proyecto fue posible gracias a la colaboración de NYC Parks con el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King (NTC) -sede del US Open- y la Sección de la costa Este de la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA).

La Comisionada de Parques, Iris Rodríguez-Rosa, se unió a líderes de USTA, la asambleísta Nily Rozic y miembros de la comunidad de Queens para celebrar la finalización de la renovación de las canchas de tenis.

“Esta inversión de USTA demuestra el poder de la colaboración para crear oportunidades recreativas excepcionales para nuestras comunidades. Estas canchas renovadas servirán a los entusiastas del tenis durante años y consolidarán a Queens como un centro de excelencia tenística“, dijo Rodríguez-Rosa, durante la tradicional ceremonia del corte de la cinta para dejar inaugurada la infraestructura.

El proyecto de $320,000 dólares, financiado por USTA Eastern, comprende la renovación completa de las superficies de juego de las cuatro canchas, líneas pintadas y redes, creando espacios de tenis de primer nivel a la comunidad de Queens, cumpliendo con los estándares de USTA.

“Estamos muy contentos por la renovación, es algo que esperábamos y hoy es una realidad”, dijo Raymond Torres, uno de los asiduos jugadores de tenis en el parque Kissena. “Somos una comunidad multicultural numerosa que hemos estado aquí por muchos años y es la primera vez que tenemos unas canchas de primer nivel”.

El NTC -centro público de tenis para la comunidad de Queens durante todo el año- buscó instalaciones de tenis cercanas que pudieran beneficiarse de mejoras. Una vez identificado el Parque Kissena, el personal del NTC colaboró con USTA Eastern, NYC Parks y los grupos comunitarios locales para garantizar que el proyecto se completara a tiempo, según un comunicado.

El corte de cinta incluyó a la Comisionada de Parques, Iris Rodríguez-Rosa, líderes de USTA, la asambleísta Nily Rozic y miembros de la comunidad de Queens / Foto: Chris Krusberg/USTA



El Parque Kissena se suma a una creciente lista de instalaciones en la Sección Este de la USTA que han recibido importantes fondos para remodelaciones y otras mejoras de infraestructura. “El Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA se compromete a ser un socio activo de la comunidad en el distrito que ha sido su hogar durante más de un siglo, y este proyecto es el ejemplo perfecto del bien que puede surgir de la colaboración entre buenos vecinos”, declaró Daniel Zausner, Director de Operaciones del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King. “Esperamos continuar este trabajo en toda la comunidad de Queens en el futuro”.

Jennifer Schnitzer, directora ejecutiva y CEO de USTA Eastern, destacó la asociación para revitalizar las canchas y añadió que esperan con interés más proyectos como éste en la ciudad de Nueva York. “Establecer una sólida programación de parques de tenis es un componente fundamental de nuestra misión en la Sección Este de USTA. Nos comprometemos a colaborar con los municipios, el sector privado y las organizaciones de base para garantizar que la infraestructura pública apoye el tenis de base e inspire a personas y comunidades saludables”, declaró.

Nily Rozic, asambleísta estatal que representa el Distrito 25, afirmó que el parque Kissena es uno de los espacios verdes más preciados de Queens. “La renovación de sus canchas de tenis es un logro para nuestra comunidad; una inversión significativa en la salud, la recreación y el bienestar de los residentes de Queens”, destacó.

La renovación de las canchas viene después de otros proyectos de capital importantes en Kissena Park, incluida la construcción de $760,000 dólares del techo del Boathouse, el plan para la captura de aguas pluviales de $480,000 y las obras actuales para reconstruir el muro de contención y los senderos del parque.