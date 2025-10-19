Las tarjetas de crédito que maximizan tus ahorros en entretenimiento (conciertos y streaming)

Con el auge del entretenimiento digital y la oferta de eventos en vivo para pasar tus ratos libres, elegir la tarjeta de crédito adecuada es una decisión fundamental para transformar tu experiencia. Pero para sabes cuál es la mejor opción para tus finanzas, es analizar tu presupuesto y tus intereses para gastar.

Si destinas una parte importante de tu presupuesto mensual en múltiples plataformas de streaming, suscripciones de música o bien te encanta asistir a eventos en vivo, entonces debes elegir opciones que te permitan ahorrar mucho dinero en recompensas u otros créditos anuales para esas compras.

En cambio, puede que no necesites contratar una tarjeta de crédito para entretenimiento si esos gastos no son una prioridad. Entonces, la opción para ti es buscar una opción con recompensas en las compras que haces con más frecuencia, por ejemplo, vuelos y hoteles, comestibles, restaurantes o cualquier otra compra.

Si tus gastos más frecuentes no se incluyen en una categoría de recompensas, también puedes optar por una tarjeta de crédito con reembolso fijo, con la mejor relación calidad-precio, que te ofrece un reembolso estándar del 1.5% al 2% en cada compra.

También debes tomar en cuenta tu puntaje crediticio antes de solicitar una nueva tarjeta de crédito, ya que muchas de las opciones de tarjeta de crédito disponible para entretenimiento requieren un alto puntaje crediticio de bueno a excelente para calificar y, si apenas estás construyendo un buen historial crediticio o bien tu puntaje es limitado, es mejor tramitar una tarjeta de crédito con garantía o bien una alternativa para principiantes, que también ofrecen recompensas que te pueden ayudar a ahorrar dinero mientras consolidas tu historial crediticio.

Las mejores tarjetas de crédito para compras en entretenimiento y eventos en vivo

De acuerdo con un análisis realizado por Yahoo! Finance, estas con las cinco tarjetas de crédito disponibles en Estados Unidos para hacer compras en rubros relacionados con el entretenimiento

Tarjeta de crédito Capital One Savor Cash Rewards

Esta tarjeta fue elegida como la favorita por su flexibilidad. Ofrece un sólido 3% de reembolso en compras de entretenimiento sin límite de recompensas, y ofrece una amplia gama de promociones en entretenimiento que incluyen: eventos deportivos, conciertos, teatro en vivo, cines, atracciones turísticas, entre otras.

Además ofrece el 3% ilimitado en servicios de streaming como: como Netflix, Hulu, Disney+, entre otros.

También puedes tu tarjeta para obtener un reembolso adicional del 8% en compras en línea y cuenta con acceso a eventos exclusivos, paquetes VIP, asientos exclusivos, preventas, beneficios en locales elegibles, entre otros beneficios.

Ofertas

Esta opción es la que obtuvo una mejor calificación en general, no cobra una cuota anual y como

oferta de bienvenida, por tiempo limitado, ofrece hasta $300 en bonos de bienvenida y un crédito por $100 para usar en vuelos, estancias y alquiler de coches, a través de Capital One Travel durante tu primer año de uso. Además, ofrece un bono en efectivo de $200 al gastar $500 en compras durante los primeros 3 meses.

Cuotas

Cuota anual: 0%

Tasa de porcentaje anual introductoria (APR): 0% TAE introductoria en compras y transferencias de saldos durante 12 meses, luego variable entre: 19.24% y 29.24%

Tasa de porcentaje anual (APR) de compra: 19.24% y 29.24% variable

Tasa de recompensas

8% de reembolso en compras de Capital One Entertainment

5% de reembolso en hoteles, alquileres vacacionales y autos de alquiler a través de Capital One Travel

3% de reembolso en comidas, entretenimiento, servicios de streaming populares y en supermercados (excepto cadenas como Walmart y Target)

1% de reembolso en todas las demás compras

Beneficios

Una atractiva Tasa APR introductoria en compras y transferencias de saldo durante los primeros 12 meses

Sin comisiones por transacciones en el extranjero

Tarjeta Blue Cash Preferred de American Express

Esta opción es la ideal para las compras de entretenimiento en casa, ya que te permite diferir tus compras de $100 o más, con una tarifa fija, con diferentes opciones de pago que puedes elegir a través de la aplicación de American Express.

Además es una alternativa perfecta para para ahorrar en entretenimiento ya que cuenta con un reembolso ilimitado del 6% en servicios de streaming seleccionados que incluyen: Apple TV+, Apple Music, Disney+, ESPN+, HBO Max , Hulu, Netflix, MLB.TV, Paramount+, Peacock, SiriusXM, Spotify, YouTube Premium, YouTube TV, entre otros.

Con las opciones de streaming de Disney ofrece beneficios adicionales de hasta $120 en créditos anuales en tu estado de cuenta ($10 al mes; sujeto a renovación automática) para una suscripción o paquete en DisneyPlus.com, Hulu.com o Plus.ESPN.com.

También te permite acceder al programa de lealtad Experiencias American Express, que ofrece acceso a asientos reservados para eventos y preventa, concesiones, mercancía exclusiva y acceso a experiencias en eventos premier como la Fórmula 1, partidos de la NBA y la WNBA, el US Open, los festivales de Coachella y Stagecoach, y mucho más.

También puedes obtener un 10% de reembolso en compras en estadios y arenas de American Express Venue Collection (hasta $250 de reembolso por año calendario).

Ofertas

Crédito de $250 en tu estado de cuenta a partir de $3,000 en compras elegibles en los primeros 6 meses

6% de reembolso en supermercados, con un límite de hasta $6000 en compras elegibles al año, luego ofrece el 1%

6% de reembolso en suscripciones de streaming seleccionadas

3% de reembolso en estaciones de servicio elegibles y en transporte público, incluidos taxis/viajes compartidos, estacionamiento, peajes, trenes, autobuses y más

1% de reembolso en todas las demás compras y se pueden canjear como crédito en el estado de cuenta o al finalizar la compra en Amazon.com.

Cuota

Cuota anual: Tarifa anual introductoria de $0 durante el primer año, luego $95.

Tasa de porcentaje anual (APR) introductoria para transferencia de saldo: 0% en transferencias de saldo durante 12 meses

Tasa de Porcentaje Anual (APR) para Compras Continuas: 19.99%-28.99% Variable

Beneficios

Una excelente Tasa de Porcentaje Anual (APR) introductoria en compras y transferencias de saldo

Ofrece un crédito de estado de cuenta mensual de hasta $10 al comprar una suscripción, incluida la compra de una suscripción en paquete para disneyplus.com, hulu.com o plus.espn.com (sujeto a renovación automática).

Chase Sapphire Reserve

La tarjeta Chase Sapphire Reserve, recientemente renovada, está calificada como ideal para ahorrar en la compra de entradas para eventos como en servicios de streaming. Cuenta con una oferta de hasta $250 al año para suscripciones a Apple TV + y Apple Music (con inscripción) hasta el 22 de junio de 2027.

También ofrece hasta $300 al año para la compra de entradas en Stubhub, una oferta que te ayudará a ahorrar en la reventa de entradas a través del sitio web.

Como tarjeta de crédito de lujo, también cuenta con acceso a eventos y experiencias exclusivas como la celebración de verano que realiza Apple TV+ en el Museo de la Academia de Cine o jugar al tenis con un profesional durante el US Open. Así como disfrutar acceso asientos preferentes, acceso a salas VIP, descuentos en productos, entrada exclusiva con filas más cortas y mucho más.

Ofertas

Hasta 125,000 puntos de bonificación en compras acumuladas a partir de $6,000 en los primeros 3 meses

8x puntos en todas las compras a través de Chase Travel a partir de $300 en compras de viajes al año

4x puntos en vuelos y hoteles reservados directamente a partir de $300 en compras de viajes al año

3x puntos en comidas en todo el mundo

1x puntos en todas las demás compras

Cuotas:

Cuota anual $795

Beneficios

Hasta $150 en créditos de estado de cuenta de manera semestral por un máximo de $300 al año para cenar en restaurantes de la red Sapphire Reserve Exclusive Tables

Seguro de cancelación/interrupción de viaje, cobertura de alquiler de automóviles, seguro por pérdida de equipaje, sin cargos por transacciones en el extranjero y más

Crédito de hasta $120 cada cuatro años para la tarifa de solicitud de Global Entry, TSA PreCheck o NEXUS

Tarjeta Citi Custom Cash

La mejor opción para compras de entretenimiento en vivo, con recompensas del 5%, que se aplican a tu categoría de gasto más alta en cada ciclo de facturación. Esto es, hasta $25 de reembolso en efectivo en un ciclo de facturación al comprar entradas para un concierto o evento deportivo en vivo. Además, otorga 1% de reembolso en efectivo en cualquier gasto restante después de alcanzar el límite. También orece estos beneficios para compras de servicios de streaming: Amazon Prime Video, Apple Music, Disney+, HBO Max, Netflix, Spotify, YouTube TV, cuando no compras entradas para un próximo evento.

También ofrece acceso a los beneficios del programa Citi Entertainment para participar en preventa de entradas, entradas reservadas solo para titulares de la tarjeta Citi, descuentos en entradas y más.

Ofertas

Reembolso de hasta $200, después de gastar $1,500 en compras en los primeros 6 meses (se otorgan como 20,000 puntos ThankYou)

5% de reembolso en efectivo en compras en su categoría de gasto principal elegible cada ciclo de facturación (hasta los primeros $500 gastados. Posteriormente, se entrega 1% de reembolso en efectivo)

4% de reembolso en efectivo en hoteles, alquileres de autos y atracciones reservadas en Citi Travel hasta el 30/6/2026

1% de reembolso en efectivo ilimitado en todas las demás compras

Cuotas

Cuota anual: $0

Tasa de porcentaje anual introductoria (APR): 0% Tasa de porcentaje anual introductoria (APR) en compras y transferencias de saldo durante los primeros 15 meses

Tasa de porcentaje anual (APR) de compra: 18.24%-28.24% variable

Beneficios

Esta tarjeta ofrece un beneficio ajustado a sus preferencias de compra: a medida que cambian tus gastos, las ganancias se ajustan automáticamente cuando compras en alguna de las categorías elegibles en cada ciclo de facturación.

Tarjeta American Express Platinum

La Tarjeta Platinum de American Express es una excelente tarjeta de viaje ideal para accesos exclusivos, ideal para viajeros frecuentes que asisten a eventos en vivo. Además, ofrece beneficios atractivos en entretenimiento, como hasta $240 de reembolso anuales en entretenimiento digital: hasta $20 al mes como crédito en tu estado de cuenta para suscripciones en Disney+, el paquete Disney, ESPN+, Hulu, The New York Times, Peacock y The Wall Street Journal.

También ofrece acceso a las Experiencias American Express, en su apartado de beneficios exclusivos, que incluyen acceso desde un desfile de moda en la Semana de la Moda de Nueva York hasta experiencias gastronómicas exclusivas, entradas para conciertos con entradas agotadas y mucho más.

Oferta

Puede recibir hasta 175,000 puntos Membership Rewards después de gastar $8,000 durante los primeros 6 meses como oferta de bienvenida, sin impacto en su puntaje de crédito, aunque las compras que participan en esta promoción varían periódicamente.

5x puntos por vuelos reservados directamente con aerolíneas o con American Express Travel (hasta $500,000 por año calendario)

5x puntos en hoteles prepagos reservados con American Express Travel

1x puntos en todas las demás compras

Cuotas

Cuota anual: $895

Beneficios