Rodrigo Paz gana la presidencia de Bolivia con más del 54%

Bolivia eligió este domingo un nuevo rumbo político. El senador centrista Rodrigo Paz Pereira se impuso en la segunda vuelta presidencial con el 54,57 % de los votos, según el conteo preliminar del Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuando ya se había procesado más del 97 % de las actas.

Con esta victoria, Paz del Partido Demócrata Cristiano (PDC) sucederá a los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), que dominaron la escena política boliviana durante los últimos veinte años.

Su fórmula vicepresidencial está integrada por el expolicía Edman Lara.

El exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga, que aspiraba a regresar al poder con la alianza Libre y el empresario tecnológico Juan Pablo Velasco como compañero de fórmula, obtuvo un 45,43 % de apoyo, de acuerdo con los datos del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre).

El presidente en funciones del TSE, Óscar Hassenteufel, señaló que los resultados muestran una “tendencia irreversible” y destacó que el nivel de participación osciló entre el 85 y el 89 %.

“Una vez concluido el cómputo oficial se confirmarán las cifras definitivas”, añadió.

La autoridad electoral subrayó además que la jornada transcurrió con normalidad. “El Sirepre, que ya dio muy buenos resultados en la primera ronda del 17 de agosto, también hoy ha cumplido eficazmente su función”, dijo Hassenteufel, resaltando que la votación fue “tranquila y sin incidentes mayores”.

Los datos preliminares reflejan que el 94,56 % de los votos fueron válidos, mientras que el 0,75 % fueron en blanco y el 4,69 % nulos.

Esta segunda vuelta, la primera en la historia democrática del país, se celebró tras los comicios generales de agosto, en los que ningún candidato alcanzó el porcentaje requerido para proclamarse vencedor. En esa ocasión también se eligieron a los miembros del nuevo Parlamento nacional para el próximo quinquenio.

Rodrigo Paz Pereira asumirá la Presidencia el 8 de noviembre, fecha en la que comenzará oficialmente su mandato. Su llegada al poder marca el inicio de una nueva etapa política en Bolivia, con la promesa de un gobierno centrista tras dos décadas de hegemonía del MAS.

Con información de EFE.

Sigue leyendo: