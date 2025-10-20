Cambio de hora en EE.UU.: cuándo inicia el horario de invierno y cómo configurar tu reloj

La llegada del otoño siempre marca uno de los eventos más esperados del último trimestre del año: el cambio de hora en EE.UU. por el horario de invierno. Al retrasar los relojes una hora, esta práctica busca aprovechar mejor la luz natural.

Esto significa que, durante el invierno, las mañanas serán más luminosas, pero las tardes oscurecerán mucho antes. En algunos casos, dependiendo del estilo de vida de cada persona, esto puede afectar el estado de ánimo, la productividad y los hábitos cotidianos.

Cuándo es el cambio de hora en EE.UU. y cómo configurar tu reloj

El horario de verano terminará oficialmente el domingo 2 de noviembre, a las 2:00 de la madrugada, momento en el que deberás atrasar una hora tu reloj.

Es decir, cuando el reloj marque las 2:00, deberás regresarlo a la 1:00 am, un pequeño ajuste que también te regalará una hora extra de sueño.

El horario de invierno se mantendrá así durante cuatro meses, hasta que nuevamente entre el verano, el 8 de marzo de 2026. Cuando llegue esa fecha, los relojes tendrán que adelantarse una hora, y en lugar de regalar una hora de sueño, el ajuste va a eliminarla.

Considera que muchos dispositivos electrónicos, como teléfonos, relojes inteligentes y computadoras, se actualizan de forma automática. Sin embargo, los relojes analógicos, microondas o electrodomésticos pueden requerir el cambio manual.

La recomendación es realizar el cambio antes de dormir, el sábado 1 de noviembre, para despertar con la hora correcta el domingo.

Asimismo, los expertos en sueño siempre sugieren preparar el cuerpo unos días antes: acostarse 15 o 20 minutos más tarde cada noche, lo que puede ayudarte a una mejor adaptación para el nuevo horario.

