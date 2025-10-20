Chicago: el tiempo para hoy lunes 20 de octubre

Alguna vez habrás escuchado que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede cambiar todo lo que tenías planeado. Y como somos conscientes, aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy lunes 20 de octubre.

El clima en Chicago hoy

El mejor consejo para sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para tener la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se alcanzará hasta los 64 grados Fahrenheit (18ºC) de máxima y los 50 grados Fahrenheit (10ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica o”temperatura real” prevista para esta jornada será de 63ºF (17ºC) de máxima y 63ºF (17ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 3 durante el día y del 55 durante la noche. Luego, se prevén cielos sin nubes.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 13.67 mph de máxima en el día y los 16.16 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer se producirá a las 07:08 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:02 h. En total habrá 11 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago habrá más nubes que claros con escasa probabilidad de precipitaciones. La temperatura máxima estimada será de 54 grados Fahrenheit (12ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 45 (7 grados Celsius). ¿Lloverá mañana en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 25% por la mañana, 55% por la tarde y 25% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te aconsejamos revisar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que es aconsejable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su tiempo cambiante y complicado de predecir, pero con la preparación adecuada, vas a poder disfrutar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si siempre estás informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día. Si quieres más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima