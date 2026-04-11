Hispano abusó de una mujer inconsciente por horas en un centro comercial en Nueva York: acusación

Xavier Fonseca Overtón, joven de 22 años, ha sido acusado de violar a una mujer inconsciente durante el transcurso de varias horas en el condado Westchester de Nueva York.

El sospechoso, residente de Astoria, Queens (NYC), enfrenta múltiples cargos por delitos graves en relación con la presunta violación y abuso sexual de una mujer en el interior de una escalera del centro comercial City Center de White Plains, según Susan Cacace, fiscal de distrito de Westchester.

Entre los días 7 y 8 de abril las imágenes de las cámaras de vigilancia captaron al sospechoso en una escalera junto a la víctima, quien parecía estar inconsciente, describió PIX11 News. En algún momento levantó el cuerpo inconsciente de la mujer y lo cambió de posición antes de agredirla sexualmente, de acuerdo con la denuncia por delitos graves. Posteriormente volvió a vestir a la víctima, esperó varios minutos y la violó de nuevo.

A continuación supuestamente Fonseca continuó sometiendo a la víctima a repetidos contactos sexuales, a pesar de su estado de inconsciencia. “Lo que la sobreviviente de este caso padeció en esa escalera es una pesadilla hecha realidad“, declaró la fiscal Cacace. “El acusado está imputado de cometer una agresión despiadada mientras ella se encontraba en su estado de mayor vulnerabilidad, incapaz de dar su consentimiento o siquiera de reconocer lo que le estaba sucediendo. Elogio su valentía al dar un paso al frente para denunciar este incidente; mi oficina buscará que el acusado rinda cuentas plenamente y que se haga justicia para la sobreviviente. Ella cuenta con el apoyo de toda mi oficina en cada etapa de este proceso, al igual que todos los sobrevivientes de abuso sexual en este condado”.

Fonseca compareció ante el tribunal el 9 de abril, donde se le imputaron cinco cargos de violación y uno de abuso sexual. Deberá regresar a la corte el próximo 13 de abril. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En los últimos años se ha reportado un alarmante incremento de violaciones en hogares y calles, incluyendo víctimas menores y ancianas en Nueva York. Según la policía, la mayoría de las abusos sexuales siguen sin denunciarse.

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

Este mes Thomas Johnson fue sentenciado tras ser acusado de estrangular y agredir sexualmente a su vecina de 81 años en Brooklyn (NYC), causándole lesiones graves y daño cerebral. A fines de marzo Benjamin “Benji” Gleason, residente de Nueva York con más de un millón de seguidores en TikTok, fue acusado de haber agredido sexualmente a múltiples víctimas a lo largo de una década.

En noviembre de 2025, gracias a avances tecnológicos de ADN la policía acusó 28 años después a un hombre de haber asesinado a una anciana y violado a otra cuando ambas eran pacientes de un mismo centro de salud mental en Long Island (NY).

En octubre Jawarren Booker fue arrestado en El Bronx (NYC) y acusado como sospechoso de haber irrumpido en el apartamento de una mujer de 74 años en Long Island (NY) y agredirla sexualmente. También ese mes Michael Benjamin llegó extraditado desde el estado Georgia para enfrentar cargos en Queens (NYC) como sospechoso de haber abusado de cinco mujeres en la década de 1990.

En septiembre Servin Maradiaga fue detenido como sospechoso de haber agredido sexualmente a una mujer de 71 años tras colarse por una ventana en la cocina de su apartamento en Brooklyn (NYC). En julio Avon Long (79) fue declarado culpable de agredir sexualmente a una mujer de 81 años en su hogar Midtown Manhattan, mientras él estaba en libertad condicional por otros delitos sexuales y robo.

En marzo de 2025 una mujer de 59 años fue violada dentro de una estación del Metro en Canal St en Chinatown Manhattan. Previamente un hispano “súper” en un edificio en Midtown fue sentenciado por abusar y torturar durante años a una madre a la que había contratado para labores de limpieza.

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