Desmantelan tres fabricas de fentanilo en NYC y decomisan droga por $7.5 millones: hay ocho detenidos

Las autoridades de Nueva York desmantelaron tres grandes centros de empaquetado de fentanilo que operaban en El Bronx y Manhattan, en un operativo coordinado que permitió incautar más de 42 kilogramos de esta droga sintética, además de dinero en efectivo y armas de fuego, informó la Oficina del Fiscal Especial de Narcóticos.

Las acciones se llevaron a cabo el miércoles 8 de abril en un lapso de seis horas, como parte de tres investigaciones independientes lideradas por la División de la Fuerza de Tarea de Nueva York de la Administración para el Control de Drogas, en conjunto con fiscales y agencias estatales y locales.

En total, ocho personas enfrentan cargos penales.

De acuerdo con las autoridades, el volumen incautado, valorado en unos $7.5 millones de dólares en el mercado ilegal, evidencia la magnitud de estas operaciones, que funcionaban dentro de apartamentos en edificios residenciales ubicados a menos de cinco kilómetros entre sí.

Miles de sobres de fentanilo listos para distribución

En cada uno de los lugares se encontraron miles de sobres de fentanilo listos para distribución, así como la droga en forma de polvo y en bloques prensados, además de sustancias utilizadas para su mezcla, como la xilacina.

Los espacios estaban equipados con balanzas, sellos, hornos y herramientas para procesar y empaquetar narcóticos a gran escala.

Uno de los operativos más relevantes se realizó en un apartamento de Selwyn Avenue, en El Bronx, donde los agentes incautaron unos 25 kilogramos de fentanilo y detuvieron posteriormente a un sospechoso vinculado con el lugar.

En El Bronx se decomisaron $20,000 dólares en efectivo. Foto: Oficina del Fiscal Especial de Narcóticos

En el sitio también se hallaron sobres marcados con nombres como “Zona de Guerra” y “Taliban”, lo que, según investigadores, evidencia prácticas de comercialización comunes en el narcotráfico.

En otro punto, en Prospect Avenue, también en El Bronx, las autoridades descubrieron una operación activa con tres hombres en el interior. Allí fueron decomisados cerca de 7.5 kilogramos de droga y unos $20,000 dólares en efectivo.

Durante la intervención, un perro policial alertó sobre la presencia de narcóticos y posteriormente presentó síntomas de exposición al fentanilo, por lo que debió ser tratado con Narcan para evitar una sobredosis.

Este centro de empaquetado se encontraba a corta distancia de una escuela primaria, una secundaria y el zoológico del Bronx, lo que, según fiscales, incrementa la gravedad del caso por el riesgo para la comunidad.

El tercer allanamiento tuvo lugar en Washington Heights, en Manhattan, donde se incautaron aproximadamente 10 kilogramos de fentanilo, más de $11,000 dólares en efectivo y dos armas de fuego cargadas, incluyendo un revólver calibre .357 y una pistola de 9 mm.

En ese lugar fueron detenidas tres personas.

La fiscal especial de narcóticos, Bridget G. Brennan, afirmó que estos operativos envían un mensaje contra quienes trafican con esta sustancia. “La ciudad de Nueva York perseguirá incansablemente a quienes se lucran con el fentanilo, que ha cobrado demasiadas vidas”, señaló.

Por su parte, el agente especial de la DEA, Christopher Roberts, advirtió que el peligro aumenta cuando el fentanilo se mezcla con otras sustancias. “Durante demasiado tiempo, los traficantes han explotado comunidades como El Bronx y Washington Heights para distribuir este veneno”, dijo.

Las autoridades destacaron que el caso refleja tanto la escala del problema como el nivel de organización de estas redes, que operaban en zonas residenciales sin considerar los riesgos para los vecinos.

Según las autoridades, las investigaciones continúan y no se descartan nuevas detenciones.

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