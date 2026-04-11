El tiempo de hoy en Nueva York para este sábado 11 de abril

¿Cómo deberías prepararte para salir por las calles de Nueva York este sábado? Para comenzar, las temperaturas esperadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en la ciudad que nunca duerme se encontrarán entre los 66 grados Fahrenheit (19ºC) de máxima y los 43 grados Fahrenheit (6ºC) de mínima. Por otra parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que tu cuerpo va a sentir rondará los 66ºF (19ºC) de máxima y 66ºF (19ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 14.91 mph en el día y los 5.59 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:24 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:31 h. En total, tendremos 13 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se esperan nubes y claros. Las temperaturas variarán entre los 50 y los 55 grados Fahrenheit (10 y 13 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 5% por la mañana, 10% por la tarde y 5% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa atlántica ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.