Exluchador de WWE, Sir Mo, murió en Texas a los 58 años por problemas renales

El mundo de la lucha libre está de luto tras la muerte de Sir Mo, excampeón en parejas de la WWE, quien falleció a los 58 años en un hospital de Texas por problemas renales.

La noticia sobre su fallecimiento la dio a conocer su hermano Gerald Horne. Sir Mo, cuyo nombre real era Bobby Horne, llevaba tiempo luchando contra problemas renales.

En los últimos meses, enfrentó varias hospitalizaciones. Su estado de salud fue empeorando luego de ser diagnosticado con neumonía e infección en la sangre mientras estaba internado.

En su cuenta de Instagram, Mo compartió de forma recurrente las actualizaciones de su estado de salud desde su cama de hospital.

“Mi colon no ha funcionado en tres años”, dijo el luchador en una actualización de vídeo desde una cama de hospital a finales de julio, poco después de anunciar que tenía que someterse a una “cirugía intestinal mayor”.

A comienzos de octubre hubo una recaudación de fondos destinada a ayudar a Horne y su esposa, Denise Jones, a pagar las facturas médicas. Anteriormente, se sometió a un trasplante de riñón en 2018. En 2022, contrajo covid-19 y estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) poco antes de necesitar una cirugía de hernia.

Tras su muerte, varios luchadores profesionales rindieron homenaje a Horne en redes sociales. “¡Descansa en paz, señor Mo!”, escribió el excampeón mundial de peso pesado de la WWE, Mark Henry. ”Bobby siempre fue bueno conmigo, manteniéndose en contacto con pequeños mensajes a lo largo de los años”, escribió Adam Pearce de la WWE.

Robert Lawrence Horne nació el 13 de abril de 1967, en Monroe, Carolina del Norte. Comenzó su carrera profesional en 1991, tras entrenarse con leyendas del circuito independiente. Su primer equipo fue The Harlem Knights, junto a Nelson Frazier Jr. (quien luego sería Mabel), bajo la dirección de George South.

En 1993, firmó con la World Wrestling Federation (WWF). Formó el dúo Men on a Mission junto a Mabel, con Óscar como mánager. En 1994, ganaron el WWF World Tag Team Championship, consolidándose como referentes de la división en parejas.

En 1995, Mabel fue impulsado como luchador individual, y Mo adoptó el nombre de Sir Mo, acompañándolo como parte de su séquito.

Tras su salida de WWE en 1996, continuó luchando en el circuito independiente, incluyendo apariciones en Memphis Championship Wrestling y otras promociones regionales. Se retiró oficialmente en 2020, aunque hizo apariciones esporádicas en eventos nostálgicos y convenciones.



