Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del lunes 20 de octubre de 2025

Aquí tienes los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy lunes 20 de octubre.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) ofrece muchas modalidades de juego a sus jugadores. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del lunes 20 de octubre

Los números ganadores son: 06 10 12 19 23 30 31 35 36 41 44 46 50 51 52 55 56 57 61 68

Números ganadores de Numbers del lunes 20 de octubre

Combinación mediodía: 08 08 07

Combinación noche: 05 08 02

Números ganadores de Win 4 del lunes 20 de octubre

Combinación mediodía: 05 08 07 07

Combinación noche: 08 08 03 01

Números ganadores de Take 5 del lunes 20 de octubre

Combinación mediodía: 09 18 24 26 37

Combinación noche: 17 24 27 30 33

Números ganadores de Cash4Life del lunes 20 de octubre

Los números ganadores son: 16 24 27 33 47

Errores comunes que evitar al jugar a juegos de lotería

Cuando se juega la lotería, es crucial evitar ciertos errores que afectan a las posibilidades de ganar.

Uno de los errores más típicos es seleccionar números que se basan en fechas de cumpleaños o aniversarios. Esto provoca que se limite la selección de números a solo aquellos entre 1 y 31, por lo que muchos más se rechazan y pueden ser ganadores.

Otro error común es no verificar los resultados de la lotería. Pueden pasar desapercibidos premios menores que podrían haberse ganado. Asimismo, es importante verificar los boletos de lotería cuidadosamente, (algunos jugadores han descartado por error boletos con premio).

Por último, se aconseja evitar depender únicamente de la suerte. Aunque la lotería es un juego de azar, hay ciertas reglas que comentábamos más arriba que pueden incrementar las posibilidades de ganar.

Estrategias para seleccionar tus números de lotería

Elegir números de lotería puede ser un un desafío por la dificultad de escoger, pero hay algunas tácticas que pueden facilitar este proceso y aumentar las posibilidades de ganar.

Un buen truco es basarse en la estadística, analizando las frecuencias de los números sorteados anteriormente y eligiendo aquellos más frecuentes. Esto se apoya en la teoría de que los números que salen más veces en el pasado tienen más probabilidades de ser sorteados de nuevo en el futuro.

Otra estrategia es utilizar un enfoque de números fríos y calientes, escogiendo números que no han sido sorteados recientemente (números fríos) o números que se sortearon con frecuencia en un período corto (números calientes). Algunos jugadores prefieren combinar números fríos y calientes en un solo boleto.

También se pueden utilizar sistemas de ruedas, que consisten en seleccionar grupos de números y combinarlos en diferentes boletos de lotería. Esta técnica garantiza que, si se aciertan algunos números del grupo seleccionado, habrá más boletos ganadores.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Si eres ganador, reclamar tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso sencillo, pero se deben seguir ciertos pasos para asegurarse el pago completo sin incidencias.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, antes hay que completar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

¿Cuándo se juegan los sorteos de la Lotería de Nueva York?

Los sorteos se llevan a cabo diariamente para algunos casos, mientras que otros tienen sorteos semanales o quincenales. La información concreta sobre las fechas de cada uno se encuentra en el sitio web de la Lotería de Nueva York.

