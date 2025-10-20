Old Farmer’s Almanac da a conocer su pronóstico para este invierno 2025 en NY

El invierno 2025-2026 que se aproxima traerá condiciones más templadas y secas a Nueva York, según los pronósticos recientes emitidos por The Old Farmer’s Almanac.

Según la afamada publicación, el estado experimentará temperaturas por encima del promedio y precipitaciones reducidas, aunque con algunas variaciones regionales importantes.

Antes de enfocarnos en Nueva York, es importante entender el panorama nacional. The Old Farmer’s Almanac prevé un invierno típico o ligeramente más templado en la mayor parte de Estados Unidos. Sin embargo, los Apalaches, el Sureste, Florida y el Valle de Ohio son excepciones donde se esperan temperaturas más frías de lo normal.

En términos de precipitación, la mayoría del país debería experimentar condiciones más secas. Las nevadas también serán inferiores al promedio en gran parte del territorio, con excepciones en las Carolinas, los Apalaches del sur, el este del Valle de Ohio, las Montañas Rocosas del sur y el suroeste desértico oriental.

Nueva York dividida en 3 regiones climáticas

Para este pronóstico invernal, Nueva York se divide en 3 zonas distintas: el Corredor Atlántico (que incluye la ciudad de Nueva York), el Noreste (gran parte del norte y este del estado) y la región de los Grandes Lagos Inferiores (Buffalo y Syracuse). A pesar de esta división, los pronósticos son notablemente similares en todas las áreas.

Ciudad de Nueva York y el Corredor Atlántico

La Gran Manzana y sus alrededores experimentarán un invierno más templado y seco. The Old Farmer’s Almanac indica que esta región registrará temperaturas por encima del promedio y precipitaciones por debajo de lo normal.

Los períodos más fríos se esperan a mediados y finales de diciembre, así como a principios y finales de enero. Aunque las nevadas generalmente estarán por debajo del promedio, se anticipan eventos de nieve significativos a finales de diciembre, principios de enero y finales de febrero.

AccuWeather ofrece datos más específicos para la ciudad: se pronostica una acumulación total de entre 17 y 21 pulgadas de nieve (43 a 53 cm) durante todo el invierno. Esta cifra está considerablemente por debajo del promedio histórico de 29.8 pulgadas (75.6 cm) que registra normalmente la ciudad. Sin embargo, representa una mejora notable comparada con las 12.9 pulgadas (32.7 cm) que cayeron el invierno pasado.

Los meteorólogos de AccuWeather también confirman que se esperan temperaturas ligeramente más cálidas de lo habitual en los 5 distritos de la ciudad.

Según el Old Farmer’s Almanac, este invierno caerá poca nieve en la ciudad.(Foto: Kathy Willens/AP)

Norte y este del estado: región del Noreste

Gran parte del norte y este del estado de Nueva York comparte un pronóstico similar con la región del Noreste. Según The Old Farmer’s Almanac, las temperaturas estarán por encima de lo normal y tanto la precipitación como las nevadas se mantendrán por debajo del promedio.

Los períodos con más nieve en esta región se esperan en mediados de noviembre, principios y mediados de diciembre, y principios de febrero. Esto significa que los residentes de esta zona deben estar preparados para eventos de nieve temprano en la temporada, particularmente en noviembre.

Buffalo, Syracuse y la región de los Grandes Lagos Inferiores

La zona de los Grandes Lagos Inferiores, que incluye ciudades importantes como Buffalo y Syracuse, también experimentará un invierno más templado. Las temperaturas estarán por encima del promedio y la precipitación por debajo, pero la cantidad de nieve no variará significativamente del promedio histórico.

The Old Farmer’s Almanac explica que las nevadas serán cercanas o ligeramente inferiores a lo normal, con las mayores acumulaciones esperadas de mediados a finales de noviembre, durante diciembre, a principios y finales de enero, principios de febrero y de principios a mediados de marzo.

AccuWeather pronostica específicamente para Buffalo una acumulación total de entre 90 y 100 pulgadas (2.28 y 2.5 m) de nieve al final de la temporada. Esta cifra está muy cerca del promedio histórico de la ciudad, que es de 95.4 pulgadas (2.4 m). Esto contrasta notablemente con el pronóstico de Nueva York, donde se espera una reducción significativa.

El factor del efecto lago

Un elemento crucial para Buffalo y Syracuse es el fenómeno conocido como “lake-effect snow” o nieve de efecto lago. Debido a su proximidad a los Grandes Lagos, estas ciudades pueden experimentar nevadas intensas y localizadas incluso en inviernos relativamente templados.

The Old Farmer’s Almanac aconseja específicamente a los residentes de la región de los Grandes Lagos Inferiores que mantengan especial atención en diciembre y marzo, meses en los que el efecto lago puede ser particularmente activo.

Preparándose para el invierno en Nueva York

Aunque el pronóstico general indica un invierno más benigno en términos de temperatura y nevadas totales, los neoyorquinos no deben bajar la guardia. Las tormentas individuales pueden ser intensas, incluso en inviernos templados, y las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Para los residentes de la ciudad de Nueva York y sus alrededores, las nevadas esperadas a finales de diciembre y principios de enero podrían coincidir con los períodos más fríos, lo que podría complicar los desplazamientos y las actividades al aire libre.

En Buffalo y Syracuse, aunque el total estacional puede estar cerca del promedio, la naturaleza impredecible de la nieve de efecto lago significa que pueden ocurrir acumulaciones significativas en períodos muy cortos, requiriendo preparación constante durante toda la temporada.

Con estas previsiones en mente, el invierno 2025-2026 en Nueva York promete ser más llevadero que muchos anteriores, aunque siempre es prudente estar preparado para lo que el clima invernal pueda traer.

