Rebajan el precio de la antigua casa de Ellen DeGeneres en Carpinteria

La mansión en Carpinteria, California, que fue propiedad de Ellen DeGeneres ha sufrido una nueva rebaja de precio. La propiedad actualmente está disponible por $35 millones de dólares.

Según ‘Realtor.com’, su actual dueño ha intentado vender el sitio durante los últimos 18 meses y la falta de interesados ha hecho que su precio se rebaje cada vez más.

La comediante y Portia de Rossi compraron la casa en 2017 por $18.6 millones y la vendieron dos años después al fundador de IT Cosmetics, Jamie Kern Lima, por $23 millones de dólares. Esta transacción es un ejemplo del negocio que la pareja tenía en California, pues se encargan de comprar, reformar y revender propiedades.

Originalmente, la propiedad estuvo disponible en el mercado por $42 millones de dólares. Por los momentos se desconoce cuál es la razón por la que la propiedad no atrae interesados, pero medios de comunicación especializados hablan sobre la magia que pierden las residencias cuando DeGeneres y su esposa se deshacen de ellas.

Esta propiedad incluye una casa de huéspedes y una casa principal de 6,800 pies cuadrados distribuidos en cinco dormitorios, seis baños completos, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

En el listado, disponible en la página web de Compass, se resalta que “la impresionante arquitectura y los acabados contemporáneos realzan la gracia en constante evolución del Pacífico y ofrecen un hogar extraordinariamente lujoso y relajado, personificando el sueño californiano”.

Al exterior hay terraza, jacuzzi y espacio suficiente para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

