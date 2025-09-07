window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Ellen DeGeneres continuará su negocio de remodelación de casas en Reino Unido

La comediante Ellen DeGeneres y Portia de Rossi han reunido una fortuna gracias a comprar, remodelar y vender más de 30 propiedades

Ellen DeGeneres y Portia de Rossi mantendrán su negocio en Reino Unido.

Ellen DeGeneres y Portia de Rossi mantendrán su negocio en Reino Unido. Crédito: Jordan Strauss | AP

Por  Carolyn Manrique

A finales del año pasado, Ellen DeGeneres y Portia de Rossi decidieron dejar Estados Unidos y mudarse a Reino Unido. La decisión la tomaron al enterarse de que Donald Trump había ganado las elecciones presidenciales.

Desde su llegada a Reino Unido, la pareja ha sido noticia en varias ocasiones. Y aunque han cambiado de locación y eso implica cambios, DeGeneres y De Rossi aún se mantendrán en el negocio de remodelaciones de casas.

Recientemente, la comediante y presentadora de televisión dio una entrevista a ‘The Wall Street Journal’ en la que habló sobre el negocio que durante años le hizo reunir millones de dólares en Estados Unidos.

DeGeneres habría empezado a comprar, reformar y vender propiedades en el 2000, cuando aún no se había casado con De Rossi. ‘The Wall Street Journal’, reveló que aunque el negocio comenzó a inicios de siglo, desde el 2020 es que el volumen del negocio aumentó. Aseguran que han vendido 34 casas, ubicadas entre Los Ángeles y Santa Bárbara.

Aunque no han cumplido un año en Reino Unido, la pareja ya ha puesto en venta la primera propiedad que compraron en Inglaterra. Está disponible por $30 millones de dólares.

Sobre el negocio, DeGeneres dijo: “No es que me aburra, simplemente me apasiona la arquitectura y los muebles, y solo se puede comprar cierto tipo de muebles para una casa contemporánea o de mediados de siglo”.

Hasta la fecha habría logrado reunir $190 millones de dólares, y aunque cada casa que vendían costaba millones de dólares, la verdad es que la ganancia que obtenía la pareja no era demasiada, pues recuperaban lo invertido inicialmente entre la compra y la remodelación.

La comediante le dijo a ‘The Wall Street Journal’ que cuando cierra las negociaciones suele mantener relación con las propiedades. “De cada casa que he vendido, conozco a todos los que la compraron. Vuelvo y todo sigue igual, todos los objetos son iguales. Es un cumplido, pero también es como si fuera una idiota (por vender)”.

