Ellen DeGeneres continuará su negocio de remodelación de casas en Reino Unido

A finales del año pasado, Ellen DeGeneres y Portia de Rossi decidieron dejar Estados Unidos y mudarse a Reino Unido. La decisión la tomaron al enterarse de que Donald Trump había ganado las elecciones presidenciales.

Desde su llegada a Reino Unido, la pareja ha sido noticia en varias ocasiones. Y aunque han cambiado de locación y eso implica cambios, DeGeneres y De Rossi aún se mantendrán en el negocio de remodelaciones de casas.

Recientemente, la comediante y presentadora de televisión dio una entrevista a ‘The Wall Street Journal’ en la que habló sobre el negocio que durante años le hizo reunir millones de dólares en Estados Unidos.

DeGeneres habría empezado a comprar, reformar y vender propiedades en el 2000, cuando aún no se había casado con De Rossi. ‘The Wall Street Journal’, reveló que aunque el negocio comenzó a inicios de siglo, desde el 2020 es que el volumen del negocio aumentó. Aseguran que han vendido 34 casas, ubicadas entre Los Ángeles y Santa Bárbara.

Aunque no han cumplido un año en Reino Unido, la pareja ya ha puesto en venta la primera propiedad que compraron en Inglaterra. Está disponible por $30 millones de dólares.

Sobre el negocio, DeGeneres dijo: “No es que me aburra, simplemente me apasiona la arquitectura y los muebles, y solo se puede comprar cierto tipo de muebles para una casa contemporánea o de mediados de siglo”.

Hasta la fecha habría logrado reunir $190 millones de dólares, y aunque cada casa que vendían costaba millones de dólares, la verdad es que la ganancia que obtenía la pareja no era demasiada, pues recuperaban lo invertido inicialmente entre la compra y la remodelación.

La comediante le dijo a ‘The Wall Street Journal’ que cuando cierra las negociaciones suele mantener relación con las propiedades. “De cada casa que he vendido, conozco a todos los que la compraron. Vuelvo y todo sigue igual, todos los objetos son iguales. Es un cumplido, pero también es como si fuera una idiota (por vender)”.

