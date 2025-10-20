Zohran lucha por una ciudad donde la gente trabajadora pueda prosperar

La promesa de Nueva York se está volviendo inalcanzable para muchas familias. Familias que enfrentan tener que irse porque el costo de la vida sigue aumentando mientras su calidad se deteriora. No es solo la renta, Nueva York parece que ya no funciona para la gente que aún la ve como un faro de oportunidades.

Los neoyorquinos se enfrentan a infraestructura descuidada, calles sucias y cada vez menos oportunidades económicas. En la Avenida Roosevelt, por ejemplo, años de mala gestión de alcaldías previas permitieron que actividades sin regulación continuarán bajo las sombras del tren. Los carros bloquean la visibilidad, la basura se acumula y la falta de iluminación crea espacios en los que nos sentimos inseguros. Las administraciones anteriores no priorizaron la renovación y el embellecimiento comunitario, y los pequeños negocios no recibieron los recursos necesarios para servir a nuestros vecinos. Estos son problemas reales que afectan nuestra calidad de vida.

Por eso respaldo a Zohran Mamdani para alcalde. Zohran entiende que la asequibilidad y la calidad de vida están conectadas, y que el verdadero liderazgo significa invertir en ambas. Su visión va más allá de soluciones temporales. Su plan para el Departamento de Seguridad Comunitaria adoptará un enfoque de salud pública para la seguridad, invirtiendo en servicios de salud mental, asistencia a personas sin hogar, prevención de la violencia y mejor transporte público para abordar las verdaderas causas de la inseguridad. Al coordinar agencias y priorizar la prevención, su plan hará que nuestras calles, trenes y vecindarios sean verdaderamente seguros para todos.

Pero la seguridad también requiere que cuidemos mejor nuestros espacios públicos. Tal como lo propuse en el Plan Integral Para la Avenida Roosevelt, que incluye instalar iluminación más brillante bajo las vías del tren, asignar la avenida a un solo precinto, utilizar cámaras de saneamiento para combatir los vertidos ilegales, entre otras propuestas. Intervenciones basadas en las necesidades locales, que combinadas con inversión de la ciudad, transformarán nuestros vecindarios.

Al mismo tiempo, la agenda de asequibilidad de Zohran —renta congelada para apartamentos estabilizados, buses públicos gratuitos y cuidado infantil universal garantizado— les ahorrará miles de millones cada año a las familias trabajadoras. Dinero que ayudará a madres como Ana a comprar sus alimentos, a jóvenes como Enrique a invertir en su futuro, y a personas mayores como Claudia a permanecer en las comunidades que ayudaron a construir.

Ambos planes tienen un enfoque común: apoyar a quienes lo necesitan en lugar de criminalizarlos injustamente. Debemos combinar la aplicación de la ley con oportunidades reales —entrenamientos laborales, certificaciones, servicios de salud mental y caminos hacia empleos dignos. Solo así construiremos comunidades más seguras y fuertes a largo plazo.

Estamos en un momento decisivo. Podemos aceptar lo mismo de siempre—una ciudad donde la gente trabajadora es desplazada y los espacios públicos se sienten cada vez más abandonados— o un futuro donde la asequibilidad, la oportunidad y la seguridad trabajen juntas para levantarnos a todos. Esa es la Nueva York que conozco y amo, y por eso elijo a Zohran Mamdani.

Catalina Cruz es asambleísta por el Distrito 39 (Jackson Heights, Corona, Elmhurst)

