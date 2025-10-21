Migrante mexicano con leucemia podría ser liberado tras fallo judicial en Michigan

José Contreras Cervantes, un migrante mexicano de 33 años que padece leucemia crónica, podría recuperar su libertad tras pasar más de dos meses detenido en Michigan luego de que una jueza federal determinara que su encarcelamiento vulnera el derecho al debido proceso y ordenara una audiencia de fianza para el próximo 27 de octubre.

Contreras Cervantes, originario del estado de Jalisco, vive en Estados Unidos desde hace dos décadas y está casado con una ciudadana estadounidense. Fue detenido el 5 de agosto durante un control de tráfico en un suburbio de Detroit, lo que derivó en una orden de deportación pese a su delicado estado de salud.

El diagnóstico de leucemia crónica, recibido en 2024, cambió radicalmente su situación. Según los médicos, al mexicano le restan entre cuatro y seis años de vida.

“Sin evaluar primero el riesgo de fuga o la peligrosidad de cada peticionario, su detención es una violación de los derechos al debido proceso que se les otorgan” bajo la ley federal, dijo el viernes la jueza federal de distrito Brandy McMillion en Detroit., según Associated Press.

El Departamento de Justicia respondió a la petición afirmando que el caso debería haberse presentado ante una junta de apelaciones de inmigración, no ante un tribunal federal, aunque no quedó claro si apelarían.

Mientras permanece recluido en el centro de procesamiento de North Lake, en Michigan, recibe un medicamento sustitutivo, según su abogada Miriam Aukerman, de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).

Durante su detención, Contreras Cervantes fue trasladado entre Michigan y Ohio, y pasó los primeros 22 días sin poder ver a su esposa ni a sus hijos.

Además de su caso, la decisión del tribunal podría beneficiar a otros seis migrantes detenidos que también enfrentarán audiencias de fianza en los próximos días.

De confirmarse la liberación, Contreras Cervantes podría reunirse con su familia mientras continúa su tratamiento médico y enfrenta su proceso migratorio en libertad.

Con información de EFE.

