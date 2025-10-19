Detienen en Texas a inmigrante que ofrecía $10,000 en TikTok por matar a agentes de ICE

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó este viernes la detención de Eduardo Aguilar, un inmigrante mexicano que residía en Dallas, Texas, acusado de haber publicado en TikTok una oferta de recompensa de $10,000 dólares por asesinar a agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según el comunicado del DHS, Aguilar fue arrestado el 14 de octubre de 2025, luego de que publicara el 9 de octubre un video en español en el que solicitaba “10 tipos en Dallas con determinación que no tengan miedo de 💀💀” y ofrecía “10 mil por cada agente de ICE”.

Las autoridades indicaron que, al momento de su detención, Aguilar tenía en su vehículo una pistola de 9 milímetros cargada. El DHS recordó que la posesión de armas de fuego por parte de extranjeros en territorio estadounidense constituye un delito grave.

El comunicado señala que el detenido enfrenta cargos por “transmitir en el comercio interestatal o exterior una comunicación que contiene una amenaza”.

Aguilar, quien presuntamente ingresó “ilegalmente” a Estados Unidos en 2018 como menor no acompañado, tenía una orden final de deportación emitida por un juez de inmigración el 8 de febrero de 2019.

Además, según la agencia, cuenta con antecedentes por violaciones a las leyes sobre bebidas alcohólicas.

Amenazas en aumento

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, agradeció la labor de las fuerzas de seguridad que lograron la captura del sospechoso.

“Gracias a la rápida labor de las fuerzas del orden, este inmigrante ilegal que ofrecía una recompensa de $10,000 en efectivo por el asesinato de agentes del ICE se encuentra bajo custodia y enfrenta cargos federales”, declaró McLaughlin.

La funcionaria destacó que el arresto se produjo antes de que Aguilar pudiera concretar un posible ataque. “Agradecemos que este inmigrante ilegal, que portaba un arma de fuego, haya sido arrestado antes de que pudiera matar a uno de nuestros agentes del orden”, añadió.

McLaughlin advirtió que las amenazas contra las autoridades migratorias son cada vez más frecuentes, aunque no citó cifras ni sustento a su aseveración.

“Nuestros agentes se enfrentan a emboscadas, ataques terroristas y amenazas de muerte, todo por atreverse a aplicar las leyes aprobadas por el Congreso. No cederemos ante estas amenazas, y todo delincuente, terrorista e inmigrante ilegal se enfrentará a la justicia estadounidense”, afirmó.

Supuestas recompensas

La detención se produjo luego de que esta misma semana el DHS asegurara que ha obtenido “información creíble” sobre presuntas redes criminales mexicanas que, en coordinación con grupos extremistas dentro del país, estarían ofreciendo recompensas por ataques contra agentes migratorios.

Según el comunicado oficial, estas organizaciones habrían difundido “instrucciones explícitas” a simpatizantes en territorio estadounidense —incluidas pandillas callejeras de Chicago— para que “vigilen, acosen y asesinen” a personal federal.

