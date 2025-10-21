Preso hispano le disparó a otro en Nueva York: violencia armada sin límites activa las alarmas

Louis Soto fue acusado como sospechoso de introducir ilegalmente un arma en una camioneta de transporte penitenciario y dispararle a otro recluso en la pierna en el condado Westchester de Nueva York.

La grave vulneración de seguridad ocurrió el jueves mientras cinco presos eran trasladados a la cárcel del condado Westchester, según el Departamento de Policía de Mount Vernon, que ahora se esfuerza por responder preguntas y modificar los procedimientos, mientras se investiga por qué los agentes no encontraron el arma al registrar al sospechoso al subirlo al transporte.

El miércoles arrestaron a Soto, residente de El Bronx de 32 años, por contacto físico forzado. Al día siguiente, mientras dos agentes lo llevaban a él y a otros cuatro presos esposados ​​a la cárcel se escuchó un disparo en la parte trasera de la camioneta. Luego se confirmó que un detenido había recibido un balazo. Fue atendido en el Jacobi Medical Center en El Bronx en condición estable.

“Éste es un incidente muy grave. Nos lo tomamos muy en serio”, declaró el comisionado interino y jefe de la policía de Mount Vernon, Marcel Olifiers, en una conferencia de prensa, reportó CBS News.

Una fuente afirmó que Soto llevaba oculta una pistola calibre .22 en su cuerpo y que los agentes que lo registraron no la encontraron. “El departamento está realizando una revisión completa de las circunstancias que rodearon este evento, incluyendo las políticas, procedimientos y capacitación pertinentes”, afirmó Olifiers.

“El arma de fuego debería haber sido detectada antes del transporte”, agregó. “A partir de ahora, el uso del magnetómetro portátil del departamento es obligatorio para todos los nuevos procesamientos de presos”.

Hace dos años el departamento tomó medidas para reducir los registros al desnudo como parte de un acuerdo de derechos civiles con el Departamento de Justicia (DOJ) bajo el entonces presidente Joe Biden. Sin embargo, la policía afirma que las políticas de registro actuales deberían haber detectado el arma de fuego.

Los dos agentes involucrados en el traslado a la prisión fueron asignados a tareas administrativas mientras el departamento realiza la investigación, indicó el jefe. La Oficina de Integridad Pública y de las Fuerzas del Orden de la Fiscalía de Distrito lidera la pesquisa. La Fiscalía General de Nueva York también está investigando el caso como sucede cuando alguien muere o es herido durante un operativo o bajo custodia policial.

Phil Grimaldi, detective retirado del Departamento de Policía de Nueva York y presentador del podcast “Police off the Cuff”, comentó que el incidente fue “Extremadamente peligroso”. “Cuando algo así sucede, el público pierde la confianza en los agentes de policía. Un agente está en riesgo, otros agentes, los presos y el público en general”.

“Aterrador, inexcusable… muchas vidas están en juego. Una vez más, el Departamento de Policía de Mount Vernon ha fracasado”, declaró Jesse Van Lew, activista comunitario y fundador de Save Mount Vernon.