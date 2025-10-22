Arranca el ‘Dominican Film Festival in New York 2025’ con lo mejor del cine de Quisqueya

El Dominican Film Festival in New York (DFFNYC) en su décima cuarta edición regresa a la ciudad este jueves 23 de octubre con la premiere internacional de “Los Rechazados: Operación Submarino”, la película más taquillera del año dirigida por Yasser Michelén, que se estará mostrando en el United Palace.

La programación oficial abarca una lista de más 70 películas, que participan en la mayor y más reconocida celebración de la industria cinematográfica dominicana fuera de la República Dominicana.

Con una programación que abarca una amplia diversidad de géneros, desde la comedia hasta el thriller y del drama al romance, el DFFNYC se celebra bajo el lema “Cruzando fronteras”. Las proyecciones tendrán lugar en su sede principal, el cine AMC Empire 25 (234 W 42nd Street), y en el Alianza Dominicana Cultural Center, que además acogerá una serie de talleres gratuitos y abiertos al público en general.

“El festival busca darles a los amantes del cine la muestra más emblemática de las historias que se hacen hoy en la República Dominicana, a la vez que reúne a los expertos y personalidades cinematográficas más representativas de nuestra isla y de su diáspora bajo un solo techo”, expresó Armando Guareño, fundador y director ejecutivo de DFFNYC.

La programación incluye películas coproducidas con países como Argentina, Brasil, Colombia y España; hasta producciones de animación de la escuela de Altos de Chavón, muestra de cortometrajes de festivales amigos de Smart Film República Dominicana y Festival Internacional de Cortometrajes Minuto del Agua.

Competencia Oficial

La competencia oficial del festival rinde homenaje a la creatividad, diversidad y fuerza narrativa del cine dominicano contemporáneo. En esta edición, el público podrá disfrutar de una selección de producciones que reflejan distintas miradas, géneros y estilos.

En la competencia de ficción, participan las películas Books and Drinks, de Geoffrey Cowper; Capitán Avispa, de Jonnathan Meléndez y Jean Guerra; Carlota la más Barrial, de Yoel Morales; Cucú, de Tito Rodríguez; Día Ocho, de José Gómez de Vargas; El Tiburón, de Félix Germán; La Familia, de Yasser Michelén; Madre: a dos centímetros de ti, de Desirée Díaz Silva; Mi Les Paul, de Francisco Valdez; y Olivia y las nubes, de Tomás Pichardo Espaillat.

La película “Capitán Avispa” es parte de la programación.

Mientras que la competencia de documental reúne propuestas que exploran las raíces, tradiciones y realidades sociales de la isla a través de miradas personales. Entre ellas: De Sicilia a Santo Domingo, de Pablo Lozano; Dicen por ahí, de Richard Rodríguez; Donde floreció una devoción, de Elsa Turull de Alma; y Sueños dorados, de Mariano Pichardo.

La competencia de cortometrajes destaca el talento emergente y la capacidad de contar grandes historias en pocos minutos. Entre ellas se encuentran Acuarelas en el mar, de Adrián Díaz y Anderson Mojica; Chepa, de José Manuel Chacín; El apagón, de Minerva Polanco; Mérito, de Santiago García Cruz; y Moriqueta, de Gustavo Alonzo y Liz Sharlene.

Competencia de la diáspora

El cine dominicano trasciende territorios, y esta categoría rinde homenaje a los creadores que, desde distintos rincones del mundo, continúan contando historias que reflejan su identidad y raíces.

En la competencia de largometrajes de la diáspora participan Addictus, de David Andrade; Leo Susana: Saying It My Way, de Joan Espino; Lolita, de Jorge Xolalpa; Più di Pieri, de Jean Carlos González Flores; Politics Within, de Eddy Coradin; y Unspoken Bonds, de Andreina P. Aristeiguieta.

Asimismo, la competencia de cortometrajes destaca las nuevas voces y miradas del talento dominicano en el exterior, con una selección de obras que abordan temas universales desde una perspectiva personal. Entre ellas se encuentran Among the Wounded, de Adonis Williams; Home, de Johanny Mota; Home, Sick Home, de Jamlec David; In My Head, de Alicia León; The Decisión, de Susibel Espaillat; Abuelo, de Fred Cavallini, Titta Notarangelo y Marcos Piacentini; Bajo Control, de Robert Kruz; Nuestros planes, de Aurismil Jiménez y Lety Rojas; Papi Chulo, de Anthony Rojas; y The Best Gift in Life is Life Itself, de Mauricio Ovalle.

La semana de actividades cerrará con la proyección de ‘Carlota la más Barrial’, una historia que sigue a Carlota, una mujer carismática y de fuerte carácter que se convierte en la voz de su comunidad en Villa Hermosa al enfrentarse a una peligrosa banda. Con humor urbano y un mensaje de unión, la película celebra la solidaridad y el espíritu de barrio.

La programación completa está disponible en www.dominicanfilmfestivalny.com.