Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del miércoles 22 de octubre de 2025

Aquí te dejamos con los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy miércoles 22 de octubre. Los premios en efectivo suman un pozo de $7,200,000 millones de dólares.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) ofrece muchas modalidades de juego a sus jugadores. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del miércoles 22 de octubre

Los números ganadores son: 01 06 16 26 27 30 32 33 35 41 42 43 45 52 58 60 63 71 75 79

Números ganadores de Numbers del miércoles 22 de octubre

Combinación mediodía: 02 06 07

Combinación noche: 03 00 04

Números ganadores de Win 4 del miércoles 22 de octubre

Combinación mediodía: 05 07 03 06

Combinación noche: 04 06 03 03

Números ganadores de Take 5 del miércoles 22 de octubre

Combinación mediodía: 04 10 11 14 26

Combinación noche: 11 18 23 25 29

Números ganadores de Cash4Life del miércoles 22 de octubre

Los números ganadores son: 04 32 44 47 54

Recomendaciones para incrementar tus posibilidades de ganar la lotería

Si bien la lotería es un juego de azar, hay varios trucos para aumentar las posibilidades de acierto en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Primeramente, es muy útil investigar y analizar las estadísticas de combinaciones ganadoras anteriores. Algunos números pueden tener una mayor probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ayudar en el momento de seleccionar los números de la lotería.

También, se aconseja jugar regularmente y jugar en diferentes sorteos. Al variar las opciones de juego, los jugadores mejoran sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Finalmente, se recomienda establecer un presupuesto que se pueda seguir. No se debe gastar más dinero del que se pueda permitir en la lotería, ya que esto podría llevar a dificultades financieras.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Canjear tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso rápido y sencillo, pero se deben seguir ciertos pasos para asegurarse el pago completo sin incidencias.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, es necesario cumplimentar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

Los mayores ganadores de la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha regalado muchos premios desde su creación, con muchos de ellos con cifras millonarias.

El último gran premio fue entregado en abril de 2023 en Queens, Nueva York: allí, una persona acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island acertó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, en concreto, la increíble cifra de $319 millones de dólares en Mega Millions. Siete años antes, un empleado de construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros grandes participantes que se hicieron millonarios gracias a la Lotería fueron un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Puedo jugar a la Lotería de Nueva York si no soy residente de Nueva York?

Sí, podrás participar en la Lotería de Nueva York sin importar la residencia, siempre que superes los 18 años de edad.

