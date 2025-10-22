Piccola Cucina Enoteca Tapas: el nuevo rincón del vino siciliano en NYC

Apenas un mes después de reabrir su renovada Piccola Cucina Osteria, el chef Philip Guardione vuelve a sorprender con un nuevo concepto: Piccola Cucina Enoteca Tapas, un bar de vinos acogedor donde la enología y la cocina italiana dialogan con un espíritu relajado, casi mediterráneo.

Ubicado en Soho, el nuevo espacio celebra la herencia vinícola de la isla italiana con una carta de 4,000 botellas, seleccionadas por el director de bebidas Alfio Scrivano. Se trata de una de las colecciones más completas de vinos sicilianos en Estados Unidos, con etiquetas provenientes de Etna Sud, Etna Nord, Messina y Ragusa, incluyendo rarezas difíciles de encontrar fuera de Italia.

El formato es sencillo y seductor: pequeños platos para compartir inspirados en la tradición italiana, con especial énfasis en las preparaciones a la parrilla. Desde spiedini y arrosticini cocinados en un Josper —una combinación única de horno y parrilla que logra el equilibrio perfecto entre intensidad y precisión— hasta bocados que evocan los sabores de las tabernas del sur de Europa.

El menú está compuesto por platos pensados para compartir en la mesa./Cortesía

“Son platos pensados para disfrutar entre una comida y un aperitivo, donde lo importante es la calidad de los ingredientes y la simplicidad del gesto culinario”, explica Guardione. “Menos es más: eso es lo que define a la auténtica cocina italiana”.

Aunque el ADN de Enoteca Tapas es completamente italiano, su nombre rinde homenaje a la otra pasión del chef: España. Guardione dirige desde 2017 Piccola Cucina Ibiza, su primer proyecto fuera de Estados Unidos, y pronto inaugurará una segunda sede en Madrid, consolidando así su presencia internacional.

Este 2025 marca un punto de inflexión para el grupo Piccola Cucina, que nació en 2008 con una diminuta enoteca de 300 pies cuadrados en el mismo Soho y hoy suma ocho locales en el mundo, cinco de ellos en Nueva York. Además de Osteria y Enoteca Tapas, el grupo incluye Piccola Cucina Estiatorio, Piccola Cucina Uptown, Piccola Cucina Casa en Brooklyn y los destinos internacionales de Ibiza y Montana.

Nacido en Catania, Guardione creció entre Sicilia y Suiza antes de trabajar en prestigiosas cocinas europeas, incluyendo el Four Seasons Milan, donde llegó a ser chef ejecutivo. Fue un viaje breve a Manhattan el que cambió su rumbo.

Nacido en Catania, el chef Guardione creció entre Sicilia y Suiza antes de trabajar en prestigiosas cocinas./Cortesía

“Me enamoré de la energía de Nueva York y su gente. Supe que era el lugar donde podía cocinar con libertad y corazón”, asegura.

En Piccola Cucina Enoteca Tapas, esa libertad se sirve en copa grande y plato pequeño: un homenaje al Mediterráneo, al vino y al arte de compartir.

La variedad de los vinos es el punto focal del nuevo local de Manhattan./Cortesía

Piccola Cucina Enoteca Tapas está ubicada en el 196 Spring Street, Nueva YorkPara reservaciones, visite: piccolacucinagroup.com