Aaron Judge, Jazz Chisholm, Cody Bellinger y Ben Rice finalistas por Yankees al Bate de Plata 2025

Este jueves fueron anunciados los finalistas de la Liga Americana para el Premio Bate de Plata de la temporada de Grandes Ligas 2025.

Entre los posibles ganadores destacan cuatro jugadores de los New York Yankees, pues Aaron Judge, Jazz Chisholm, Cody Bellinger y Ben Rice dicen presente en la lista.

Congratulations to our 2025 Silver Slugger Award Finalists: Ben Rice, Jazz Chisholm Jr., Aaron Judge, and Cody Bellinger 👏 pic.twitter.com/lrueh2v3uk — New York Yankees (@Yankees) October 23, 2025

Los finalistas y ganadores por posición se determinan mediante una votación de los mánagers y coaches de la Liga Nacional, quienes emiten votos para los jugadores de cada posición en su liga. Cada equipo de la Nacional cuenta con cuatro (4) votos: el manager y tres coaches designados por el club.

Las votaciones se basan en una combinación de estadísticas ofensivas, como OPS, OPS+, jonrones, carreras impulsadas, promedio de bateo, bases totales y carreras anotadas, además de la impresión general de los managers y coaches sobre el valor ofensivo global de cada jugador.

Finalistas al Bate de Plata 2025 en la Liga Americana

Primera base: Vladimir Guerrero Jr. (Azulejos de Toronto), Nick Kurtz (Atléticos), Vinnie Pasquantino (Reales de Kansas City)

Segunda base: Jazz Chisholm Jr. (New York Yankees), Brandon Lowe (Rays de Tampa Bay), Jorge Polanco (Marineros de Seattle)

Tercera base: Alex Bregman (Medias Rojas de Boston), Junior Caminero (Rays de Tampa Bay), José Ramírez (Guardianes de Cleveland)

Campocorto: Bo Bichette (Azulejos de Toronto), Jeremy Peña (Astros de Houston), Bobby Witt Jr. (Reales de Kansas City)

Jardineros: Cody Bellinger (New York Yankees), Byron Buxton (Mellizos de Minnesota), Riley Greene (Tigres de Detroit), Aaron Judge (New York Yankees), Julio Rodríguez (Marineros de Seattle), George Springer (Azulejos de Toronto)

Receptor: Shea Langeliers (Atléticos), Salvador Pérez (Reales de Kansas City), Cal Raleigh (Marineros de Seattle)

BD: Yandy Díaz (Rays de Tampa Bay), Brent Rooker (Atléticos), George Springer (Azulejos de Toronto)

Utility: Maikel García (Reales de Kansas City), Zach McKinstry (Tigres de Detroit), Ben Rice (New York Yankees)

Equipo: New York Yankees, Marineros de Seattle, Azulejos de Toronto.

Estos son los finalistas a los premios Bates de Plata 2025 de la Liga Americana.



Los ganadores serán anunciados el 7 de noviembre, un día después de que sean anunciados los de la Liga Nacional. pic.twitter.com/QGwO0ht9FO — MLB Español (@mlbespanol) October 23, 2025

