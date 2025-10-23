Blu Ember enciende la escena culinaria de Flushing

El barrio de Flushing sigue consolidándose como uno de los destinos gastronómicos más emocionantes de Nueva York, y ahora suma un nuevo protagonista: Blu Ember, el restaurante del grupo Balance Hospitality, liderado por K Dong y Steven Chen, los mismos detrás de éxitos como MOLI, HINOKI y MIKU Sushi en Connecticut.

La propuesta de Blu Ember celebra la cocina New American con alma asiática, donde los sabores de Oriente y Occidente se encuentran en platos diseñados para compartir: un programa de carnes premium, sushi de nivel omakase, cocteles de autor y un espacio elegante con terraza al aire libre.

Los cortes de carne premium también tienen un espacio especial en el menú./Cortesía

La cocina está en manos de un trío de chefs con credenciales de lujo: Alberto Reyes (La Mercerie, Catch Steak), Luis Parreira (Vila Joya, Portugal) y el Omakase Chef Charles Ni (Masa, Sushi Nakazawa). Juntos dan vida a una carta que refleja el espíritu cosmopolita de Flushing, un barrio donde conviven las tradiciones asiáticas con la energía neoyorquina.

La experiencia arranca en el Raw Bar, con ostras del Atlántico y el Pacífico, lobster con wasabi y tomate, crudo de hamachi con yuzu y naranja, y las irresistibles Nori Bites rellenas de wagyu, uni o calamar con opción de caviar. En el Hinoki Counter, una barra de 10 asientos, se sirve un menú de omakase estacional con productos traídos directamente del mercado Toyosu de Tokio.

El sushi es hecho con productos traídos directamente del mercado Toyosu de Tokio./Cortesía

Entre los platos calientes, el menú ofrece creaciones como el Pulpo a la parrilla con ajo negro y ajíes peruanos, el Pork Cheek con lemongrass y Nam Pla, o el Beef Tartare con aioli de Douban y pan chino crujiente. El programa de carnes incluye cortes de primera como Ribeye, Filet Mignon y Striploin, con salsas clásicas o con toque asiático.

El bar, a cargo de William Xiong y Ray Zhou, mezcla la creatividad de la mixología moderna con ingredientes de Asia. Entre sus imperdibles están el Jungle Juice, con ron de jackfruit, baijiu, mango y pandan; y el Alhambra of the Sea, una mezcla exótica de whisky con té negro, ron de piña y jerez PX. La carta de vinos, curada por Zhou, recorre el mundo con etiquetas para expertos y curiosos por igual.

Los cócteles resaltan por su originalidad y combinación de ingredientes./Cortesía

Un espacio que brilla

El diseño, a cargo del estudio canadiense Lemay id, combina líneas modernas con detalles asiáticos. En sus 6,000 pies cuadrados, el ambiente se mueve entre lo elegante y lo acogedor: techos altos, luz cálida, sillas de cuero blanco, banquetas verde esmeralda y una barra de mármol blanco que se ilumina bajo un techo floral. Un sushi bar íntimo y una terraza con vista a Manhattan completan la experiencia.

Para celebraciones privadas, Blu Ember ofrece un salón exclusivo y el MOLI Event Hall, con capacidad para 350 invitados, ideal para bodas y eventos de gran formato.

Desde desayunos hasta brunchs, Blu Ember ofrece opciones para cada momento: pancakes con crema de matcha, Eggs Benedict con salmón o espinaca, Steak & Eggs, jugos frescos como el Coconut Fusion (coco, sandía y menta), o platos brunch como el Lobster Roll, el Blu Ember Burger y los Nori Tacos de wagyu o hamachi.

El menú de bruch ofrece clásicos combinados con platillos originales./Cortesía

Ubicado en el nuevo The Westin Flushing LaGuardia Airport Hotel, Blu Ember combina lujo, diversidad y sabor, reflejando el espíritu de un Nueva York donde todas las culturas encuentran un lugar en la mesa.

Blu Ember está ubicado en el 137-49 Northern Blvd, Flushing, NY 11354. Reservaciones: bluember.us