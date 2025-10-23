¿Cuáles son las ciudades más seguras de EE.UU. y qué lugar ocupó Nueva York?

Sentirse seguro en Estados Unidos no solo implica evitar el crimen o los accidentes de tráfico. Hoy, la seguridad abarca desde la estabilidad financiera y el acceso a servicios de salud hasta la protección frente a desastres naturales o fraudes en línea. En ese contexto, el sitio especializado WalletHub publicó su más reciente informe sobre las ciudades más seguras del país en 2025, y los resultados dejan claro que no todas las urbes ofrecen el mismo nivel de protección.

El estudio analizó más de 180 ciudades estadounidenses, comparando 41 indicadores clave de seguridad, entre ellos: tasas de delitos violentos, muertes por accidentes de tránsito, desempleo, pobreza, cobertura de seguros médicos, riesgo de desastres naturales y niveles de fraude financiero.

Y mientras algunas ciudades medianas se consolidan como verdaderos refugios de estabilidad, Nueva York apenas logró ubicarse en el puesto 117, una posición que refleja los desafíos que enfrenta la Gran Manzana más allá del crimen o el caos urbano.

Warwick, la ciudad más segura del país

Encabezando la lista aparece Warwick, Rhode Island, que se coronó como la ciudad más segura de EE.UU. en 2025. Según el informe, Warwick combina bajos niveles de criminalidad con un sólido entorno financiero y una baja exposición a desastres naturales.

La ciudad tiene el tercer número más bajo de agresiones agravadas per cápita, el séptimo índice más bajo de robos y una de las menores tasas de pobreza del país. Además, presenta un bajo porcentaje de habitantes sin seguro médico y pocos reportes de fraude o robo de identidad, lo que refuerza la sensación de bienestar general.

Incluso en materia ambiental, Warwick sale bien librada: se encuentra entre las ciudades con menor riesgo de tornados, incendios forestales y terremotos, factores que aumentan su puntuación en seguridad integral.

Las personas que habitan en Warwick pueden sentirse seguros, tanto física, como emocional y finiancieramente. (Foto: Suhtterstock)

Overland Park y Burlington, ejemplos de seguridad financiera y comunitaria

En el segundo lugar del ranking se ubica Overland Park, Kansas, una ciudad que destaca por su bajo índice de mortalidad vial y por ofrecer gran seguridad económica a sus residentes. Con una tasa de desempleo del 3.3% y una de las poblaciones más solventes del país, Overland Park combina prosperidad con estabilidad.

Además, presenta una de las mayores tasas de acceso a planes de jubilación empresariales, lo que garantiza tranquilidad a largo plazo. Su baja incidencia de pobreza y el equilibrio entre costo de vida e ingresos la convierten en un modelo de resiliencia económica.

En tercer lugar se encuentra Burlington, Vermont, una ciudad con bajas tasas de homicidios, agresiones y delitos sexuales, además de pocos casos de fraude e identidad robada. Burlington también se distingue por tener una población asegurada y bajos riesgos de desastres naturales, incluyendo inundaciones o incendios forestales.

Yonkers, la ciudad más segura del área metropolitana de Nueva York

Entre las 5 ciudades más seguras también figura Yonkers, Nueva York, que ocupa el quinto lugar a nivel nacional. Su posición contrasta notablemente con la de su vecina, la ciudad de Nueva York, y evidencia cómo las diferencias de escala, densidad y estructura económica pueden afectar la seguridad general.

Yonkers combina bajos niveles de criminalidad con una sólida estabilidad económica, lo que la convierte en una alternativa atractiva dentro del área metropolitana neoyorquina para quienes buscan un entorno más tranquilo sin alejarse demasiado del corazón financiero del país.

Nueva York, rezagada en seguridad integral

Por su parte, la ciudad de Nueva York ocupa el puesto 117 en la lista, situándose en la mitad inferior del ranking nacional. A pesar de contar con una amplia presencia policial y una ligera mejora en algunos indicadores de criminalidad, la metrópoli enfrenta desafíos significativos que impactan su seguridad integral.

El alto costo de vida y la crisis de vivienda asequible son factores determinantes en su baja puntuación. Los expertos señalan que la seguridad financiera, uno de los pilares del estudio de WalletHub, está estrechamente vinculada con el bienestar general. Y en este aspecto, la Gran Manzana pierde terreno frente a urbes más pequeñas y equilibradas.

La inflación, el aumento de las tasas hipotecarias y el encarecimiento de los seguros médicos pesan fuertemente sobre los neoyorquinos, afectando su capacidad para sentirse protegidos en todos los sentidos.

Además, la ciudad enfrenta riesgos naturales moderados, como inundaciones y tormentas costeras, y niveles de pobreza y desempleo superiores a los de las urbes mejor posicionadas.

Las ciudades menos seguras de EE.UU.

En el otro extremo del listado, WalletHub identificó las 10 ciudades más peligrosas del país. Entre ellas destacan Nueva Orleans (Louisiana), Memphis (Tennessee), Detroit (Michigan) y Baltimore (Maryland), todas con altas tasas de criminalidad, pobreza y desempleo.

También figuran Houston (Texas) y Philadelphia (Pensilvania), donde los problemas económicos y sociales elevan los riesgos tanto físicos como financieros para los residentes.

Seguridad más allá del crimen

Para el analista Chip Lupo, de WalletHub, “las ciudades más seguras de EE.UU. no solo protegen a sus habitantes de los delitos o accidentes, sino que también aseguran su estabilidad financiera y social. Mantener bajos los índices de fraude, desempleo y falta de seguro médico es tan importante como reducir el crimen o los siniestros viales”.

En 2025, la seguridad urbana en EE.UU. se redefine: ya no basta con evitar los peligros físicos, sino también con construir entornos donde los ciudadanos puedan vivir sin miedo a perder su bienestar económico.

Y en ese panorama, Nueva York, pese a su dinamismo y fortaleza cultural, aún tiene mucho trabajo por hacer.

