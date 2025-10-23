Gloria Trevi asegura que se reconcilió con Mary Boquitas

Luego de años de distanciamiento y de un pasado marcado por uno de los escándalos más mediáticos de la industria del entretenimiento en México, Gloria Trevi sorprendió al revelar que ha retomado la comunicación con María Raquenel Portillo, conocida también como Mary Boquitas.

Durante la presentación de su nueva docuserie “La Trevi Sin Filtro”, en la que la cantante abre una etapa de reflexión y reconciliación con su historia, la intérprete de “Todos me miran” habló sobre su decisión de acercarse nuevamente a quien fuera su amiga de juventud, antes de que ambas quedaran involucradas en el llamado clan Trevi-Andrade.

“Empece a seguir a María Raquenel en redes sociales. Me he sentido conmovida. Durante algunos años pasamos por muchas cosas muy difíciles y hubo un tiempo en que siendo niñas fuimos amigas, y pues tomé la decisión porque sentí a mucha gente que quería ver esa reconciliación. Es bonito dar ese mensaje de que nos debemos reconciliar”, dijo Gloria.

La cantante subrayó que dar el primer paso hacia el perdón ha sido una forma de sanar y de dejar atrás los resentimientos.

“Yo me reconciliaría con todo mundo si pudiera. No soy yo la que ha aventado el primer golpe; soy la que se tiene que estar defendiendo de los ataques. Muchas veces tardo en hacerlo y luego pongo las cosas en las manos de Dios y mis abogados. Por mí, la reconciliación sería lo más lindo que pudiera existir”, afirmó.

Gloria Trevi también se refirió a figuras que han marcado momentos dolorosos en su vida, como Sergio Andrade y la periodista Pati Chapoy. Sin embargo, aseguró que ha decidido no cargar con rencor.

“Me ha hecho mucho daño (Chapoy), creo que le ha hecho daño a muchas otras personas, ese puede ser su trabajo, creo que es un trabajo muy triste”, declaró.

Respecto a la demanda que actualmente mantiene en Texas contra la periodista, Trevi explicó que fue una medida necesaria para proteger su integridad y la de su entorno.

“La demanda que existe ahorita en Texas fue por los ataques que quería seguir haciendo después de que salí absuelta. Estaba yo volviendo a empezar mi vida, picando piedra desde abajo, quisieron volver a decir cosas y tuve que defenderme, no nada más por mí, sino por mi familia y toda la gente que trabaja y vive de lo que yo hago y por los fans que han tenido fe en mí”, apuntó.

“En el cielo yo creo que nos vamos a encontrar todos, pero eso es lo que nos piden, que nos reconciliemos con el que te ataca, amar a tu enemigo, y en mí hay mucho amor, incluso para ellos”.

Finalmente, Gloria Trevi reflexionó sobre el verdadero sentido del perdón, que, según ella, comienza en uno mismo.

“Yo he perdonado a todos, pero por mí. El perdón es para uno, para seguir bien. Eso no quiere decir que vaya a permitir cosas incorrectas. Si me entero, lo digo. El perdón es para vivir bien, tranquilos, ser felices y seguir adelante con nuestras vidas”, aseguró.

Sigue leyendo: