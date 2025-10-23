Lituania denuncia que aviones rusos invadieron su espacio aéreo

El Ministerio de Defensa de Lituania anunció este jueves sobre una intrusión rusa en el espacio aéreo del país báltico fronterizo con Rusia y con Bielorrusia. Ante la situación activaron dos cazas Eurofighter españoles.

“Nuestras fuerzas actuaron rápidamente con cazas de la OTAN que estaba patrullando”, informó el Ministerio a través de su cuenta de X.

“Lituania se mantiene fuerte y preparada. Cada pulgada de nuestro país está protegida”, concluyó el mensaje.

Dos aviones rusos volaron en espacio de Lituania

Las Fuerzas Armadas detallaron en un comunicado que dos aviones rusos entraron en el espacio aéreo lituano desde el enclave de Kaliningrado, situado al oeste del país báltico, sobre las 18.00 horas locales (15.00 GMT).

Se trataba de un caza SU-30 y un avión de repostaje IL-78 que posiblemente estaban realizando maniobras en el enclave de Kaliningrado, añadieron.

Las autoridades especificaron en el comunicado que las aeronaves permanecieron en el espacio aéreo lituano, en el que penetraron unos 700 metros, durante aproximadamente 18 segundos.

“Violación del derecho internacional”

En respuesta al incidente, dos cazas Eurofighter españoles, están realizando actualmente patrullas en el lugar del incidente.

El presidente lituano, Gitanas Nauseda, condenó desde Bruselas lo que calificó de “flagrante violación del derecho internacional y de la integridad territorial de Lituania”, a la que es preciso reaccionar.

“Una vez más, (el suceso) confirma la importancia de fortalecer la preparación de la defensa aérea europea”, señaló y anunció que el Ministerio de Exteriores lituano convocará al embajador ruso para protestar contra lo que llamó “un comportamiento temerario y peligroso”.

A principios de septiembre, drones rusos violaron el espacio aéreo de Polonia, durante un ataque contra el oeste de Ucrania. Las fuerzas del ejército polacas derribaron algunos de ellos.

“Durante el ataque llevado a cabo hoy por la Federación Rusa contra objetivos situados en territorio ucraniano, nuestro espacio aéreo fue violado repetidamente por drones”, indicó el centro de mando de las Fuerzas Armadas polacas en un mensaje en la red social X.

Con información de DW

